https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/avrupa-merkez-bankasindan-enflasyon-hamlesi-faiz-yuzde-25e-yukseltildi-1108667518.html

Avrupa Merkez Bankasın'dan enflasyon hamlesi: Faiz yüzde 2.5'e yükseltildi

Avrupa Merkez Bankasın'dan enflasyon hamlesi: Faiz yüzde 2.5'e yükseltildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2.5'e çıkardı. Karar, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesiyle... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

ekonomi̇

hürmüz boğazı

almanya

fransa

avrupa merkez bankası (ecb)

euro bölgesi

faiz artırımı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü faizleri yeniden artırdı. Banka, hazirandan bu yana ikinci kez faiz artışına giderken, kararın arkasında enerji fiyatlarındaki yükseliş ve bunun enflasyon üzerindeki etkisi bulunuyor.ECB'nin temel politika faizi yüzde 2.25'ten yüzde 2.5'e yükseltildi. Banka, 11 Haziran'da da üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Böylece ECB üç ay içinde ikinci kez faiz artırdı.ECB, Orta Doğu'daki çatışmaların fiyatlar üzerindeki baskısının devam ettiğini ve enflasyonun bir süre daha hedeflenen seviyenin üzerinde kalmasının beklendiğini açıkladı.Banka, bu yıl için ortalama enflasyon tahminini yüzde 3 seviyesinde tutarken, 2027 tahminini yüzde 2.5'e, 2028 tahminini ise yüzde 2.1'e yükseltti.Enerji fiyatları enflasyonu yükselttiEuro Bölgesi'nde enflasyon temmuzdaki yüzde 2.9'dan ağustosta yüzde 3.3'e yükseldi. Böylece enflasyon Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Artışta en büyük etki enerji fiyatlarından geldi. Enerji enflasyonu yüzde 10.3'ten yüzde 14.3'e çıktı.Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı çevresinde petrol sevkiyatının aksaması, enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı da çarşamba günü yeniden 100 doların üzerine çıktı.Ülkeler arasında büyük fark varEuro Bölgesi'nin genelinde enflasyon yüzde 3.3 olsa da ülkeler arasında önemli farklar bulunuyor.Ağustos ayında enflasyon İspanya'da yüzde 4.5, Almanya'da yüzde 2.9 ve Fransa'da yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.ECB Başkanı Christine Lagarde, temmuz ayında yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin henüz tamamen ortaya çıkmadığını belirtmişti.ECB'nin ardından gözler diğer büyük merkez bankalarının kararlarına çevrilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) 16 Eylül'de, İngiltere Merkez Bankası 17 Eylül'de ve Japonya Merkez Bankası 18 Eylül'de faiz kararlarını açıklayacak.

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hürmüz boğazı, almanya, fransa, avrupa merkez bankası (ecb), euro bölgesi, faiz artırımı