https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/peskov-ukrayna-icin-enerji-asil-topugu-kiev-sadece-bu-alanda-ateskes-oneriyor-1108669824.html
Peskov: Ukrayna için enerji ‘Aşil topuğu’, Kiev sadece bu alanda ateşkes öneriyor
Peskov: Ukrayna için enerji ‘Aşil topuğu’, Kiev sadece bu alanda ateşkes öneriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerjinin Ukrayna açısından en zayıf nokta olduğunu belirterek, Kiev’in uzun vadeli bir çözüm yerine sadece bu alanda ateşkes... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T17:25+0300
2026-09-10T17:25+0300
2026-09-10T17:25+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki çatışma ve ateşkes iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Enerji altyapısının Ukrayna için “Aşil topuğu” olduğunu ifade eden Peskov, Kiev rejiminin şu anda uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüm yerine yalnızca bu alanda bir ateşkes önerdiğine dikkat çekti.Rusya’nın çatışmayı durdurmaya yönelik şartlarının değişmediğini ve kamuoyunca iyi bilindiğini hatırlatan Peskov, cephedeki durumun Ukrayna açısından giderek daha da kötüleştiğini vurguladı.Peskov ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev’in saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki hedeflere sistematik ve planlı biçimde operasyonlar düzenlediğini belirtti.Moskova'nın önceliğine de değinen Peskov, Rusya için her zaman en çok tercih edilen seçeneğin krizin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlin-putin-brics-zirvesine-katilmak-uzere-bugun-hindistana-gidecek-1108664273.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, aşil, enerji
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, aşil, enerji
Peskov: Ukrayna için enerji ‘Aşil topuğu’, Kiev sadece bu alanda ateşkes öneriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerjinin Ukrayna açısından en zayıf nokta olduğunu belirterek, Kiev’in uzun vadeli bir çözüm yerine sadece bu alanda ateşkes teklif ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki çatışma ve ateşkes iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enerji altyapısının Ukrayna için “Aşil topuğu” olduğunu ifade eden Peskov, Kiev rejiminin şu anda uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüm yerine yalnızca bu alanda bir ateşkes önerdiğine dikkat çekti.
Rusya’nın çatışmayı durdurmaya yönelik şartlarının değişmediğini ve kamuoyunca iyi bilindiğini hatırlatan Peskov, cephedeki durumun Ukrayna açısından giderek daha da kötüleştiğini vurguladı.
Peskov ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev’in saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki hedeflere sistematik ve planlı biçimde operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Moskova'nın önceliğine de değinen Peskov, Rusya için her zaman en çok tercih edilen seçeneğin krizin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi olduğunun altını çizdi.