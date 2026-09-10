https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/peskov-ukrayna-icin-enerji-asil-topugu-kiev-sadece-bu-alanda-ateskes-oneriyor-1108669824.html

Peskov: Ukrayna için enerji ‘Aşil topuğu’, Kiev sadece bu alanda ateşkes öneriyor

Peskov: Ukrayna için enerji ‘Aşil topuğu’, Kiev sadece bu alanda ateşkes öneriyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, enerjinin Ukrayna açısından en zayıf nokta olduğunu belirterek, Kiev’in uzun vadeli bir çözüm yerine sadece bu alanda ateşkes... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T17:25+0300

2026-09-10T17:25+0300

2026-09-10T17:25+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki çatışma ve ateşkes iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Enerji altyapısının Ukrayna için “Aşil topuğu” olduğunu ifade eden Peskov, Kiev rejiminin şu anda uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüm yerine yalnızca bu alanda bir ateşkes önerdiğine dikkat çekti.Rusya’nın çatışmayı durdurmaya yönelik şartlarının değişmediğini ve kamuoyunca iyi bilindiğini hatırlatan Peskov, cephedeki durumun Ukrayna açısından giderek daha da kötüleştiğini vurguladı.Peskov ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev’in saldırılarına misilleme olarak Ukrayna’daki hedeflere sistematik ve planlı biçimde operasyonlar düzenlediğini belirtti.Moskova'nın önceliğine de değinen Peskov, Rusya için her zaman en çok tercih edilen seçeneğin krizin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlin-putin-brics-zirvesine-katilmak-uzere-bugun-hindistana-gidecek-1108664273.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, aşil, enerji