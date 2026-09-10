https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kremlin-putin-brics-zirvesine-katilmak-uzere-bugun-hindistana-gidecek-1108664273.html

Kremlin: Putin, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek

Kremlin: Putin, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gideceğini belirtti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T15:18+0300

2026-09-10T15:18+0300

2026-09-10T15:18+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gazetecilere uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gideceğini ifade etti.Kişinev'de Vladimir Zelenskiy'nin uçağına yönelik tehdit iddialarına değinen Peskov, böyle bir tehdidin söz konusu olmadığını, Ukraynalılar da bunu kabul ettiklerini belirtti.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve kaynak taşımacılığı için kullanılan ticari gemileri vurmaya devam edeceğini ifade etti:Kiev rejiminin İngiliz Rusya'daki İngiliz Büyükelçi ve diplomatlara düzenlemeyi planladığı suikast hazırlığı konusuna da değinen Peskov, "Rusya'daki İngiliz diplomatlara yönelik suikast hazırlığı girişimi, Kiev'in bir başka provokasyonudur" ifadelerini kullandı.

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