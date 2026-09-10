https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/okan-karacan-ile-ilgili-hirsizlik-iddiasi-yanlislikla-aldim-1108646166.html

Okan Karacan ile ilgili hırsızlık iddiası: 'Yanlışlıkla aldım'

Okan Karacan ile ilgili hırsızlık iddiası: 'Yanlışlıkla aldım'

Sputnik Türkiye

Tiyatro oyuncusu Okan Karacan'ın İstanbul Şişli'deki etkinlik alanında düzenlenen program sırasında masada bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürüldü. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:27+0300

2026-09-10T09:27+0300

2026-09-10T09:27+0300

türki̇ye

okan karacan

hırsızlık

i̇stanbul

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Okan Karacan'ın hırsızlık yaptığı iddia edildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Karacan'ın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.Olay 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.A. isimli şahıs 02 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi amirliğine giderek, etkinlik alanında düzenlenen programda dizüstü bilgisayarının çalındığını, olayın kamera görüntüsü bulunduğunu ve bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.‘Beni kaçırdılar'İhbar üzerine harekete gecen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek bilgisayarı çalan kişinin Okan Karacan olduğunu tespit etti. Olayla ilgili şüpheli olarak ifadesi alınan Okan Karacan ifadesinde, "Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular" iddiasında bulundu.Okan Karacan'ın iddialarını araştırmak üzere çalışmalarda bulunan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın annesi İ.K.'nın ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi. Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.Güvenlik kamerası görüntüleri de varOkan Karacan "açıktan hırsızlık" suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Karacan serbest bırakıldı.Öte yandan Karacan'ın telefonla konuştuğu, masa üzerinde bulunan bilgisayarı inceledikten sonra koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/245-milyon-dolarlik-bitcoin-hirsizligi-luks-hayatla-harcadilar-1108612984.html

türki̇ye

i̇stanbul

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