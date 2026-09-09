https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/245-milyon-dolarlik-bitcoin-hirsizligi-luks-hayatla-harcadilar-1108612984.html

22 yaşındaki gençten 245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığı: Lüks hayatla harcadı

22 yaşındaki gençten 245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığı: Lüks hayatla harcadı

Sputnik Türkiye

ABD'de 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, yaklaşık 245 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalındığı suç ağındaki rolüne ilişkin suçlamaları kabul etti. ABD... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T08:38+0300

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ABD'de görülen dava, kripto para dünyasının en büyük hırsızlık vakalarından birini yeniden gündeme taşıdı.ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre Singapur vatandaşı Malone Lam, arkadaşlarıyla oluşturduğu suç ağı üzerinden yaklaşık 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınması ve elde edilen paranın aklanmasındaki rolüne ilişkin suçlamaları kabul etti.Henüz 22 yaşındaki Lam, suç örgütü faaliyetleri ve çalınan kripto varlıkların aklanmasıyla bağlantılı suçlamalar kapsamında 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.Tek gecede 500 bin dolarlık harcamaABD makamlarının açıkladığı ayrıntılar, çalınan milyonlarca doların ardından yaşanan lüks hayatın boyutunu da ortaya koydu.Şebeke üyelerinin gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara kadar harcama yaptığı belirtildi.Çalınan fonlarla ayrıca değeri 100 bin ila 3,8 milyon dolar arasında değişen lüks otomobillerden oluşan bir filo satın alındığı kaydedildi.Birkin çantalarını gece kulübünde kalabalığa fırlattıLam'in harcamaları yalnızca lüks otomobillerle sınırlı kalmadı.Adalet Bakanlığının aktardığı bilgilere göre Lam, gece kulüplerinde eğlenirken kalabalığa on binlerce dolar değerindeki Hermès Birkin çantaları fırlattı.Lam ve bağlantılı kişilerin ayrıca lüks saatlere, özel jet kiralamalarına ve özel güvenlik ekiplerine milyonlarca dolar harcadığı belirtildi.Şebekenin üyeleri çevrim içi oyunlarda tanıştıMahkeme belgeleri, milyonlarca dolarlık suç ağının dikkat çekici başlangıç noktasını da ortaya çıkardı.Şebekenin üyelerinin birbirleriyle çevrim içi oyun platformlarında tanıştığı ve daha sonra birlikte hareket etmeye başladığı belirtildi.Suç ağının faaliyetlerinin Ekim 2023'te başladığı ve en az Mayıs 2025'e kadar devam ettiği kaydedildi.ABD'nin farklı eyaletlerinden örgütlendilerŞebekede California, Connecticut, New York ve Florida'nın yanı sıra ABD dışından kişilerin de bulunduğu belirtildi.ABD makamlarına göre grubun liderliğini Lam üstlendi.Lam'in çevrim içi ortamda kimliğini gizlemek için "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" gibi farklı takma adlar kullandığı aktarıldı.Sosyal mühendislikle dijital cüzdanları hedef aldılarŞebekenin milyonlarca dolarlık Bitcoin'e ulaşmak için kullandığı yöntemlerin başında sosyal mühendislik geldi.Mahkeme belgelerine göre şüpheliler, hedef aldıkları kişileri kandırarak hesaplarına ve dijital varlıklarına erişmelerini sağlayabilecek gizli bilgileri ele geçirmeye çalıştı.Elde edilen bilgiler daha sonra mağdurların kripto para cüzdanlarına erişmek ve varlıkları başka hesaplara aktarmak için kullanıldı.Siber saldırı ev baskınlarına kadar uzandıSoruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri ise şebekenin faaliyetlerinin yalnızca internet ortamıyla sınırlı kalmaması oldu.ABD makamlarına göre suç ağı bazı durumlarda mağdurların evlerini hedef alan fiziksel baskınlarla dijital cüzdanlara erişmek için gerekli bilgileri ele geçirmeye çalıştı.Böylece şebekenin sosyal mühendislik, dijital yöntemler ve fiziksel eylemleri birlikte kullanan bir yapıya dönüştüğü belirtildi.Malone Lam 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaDavaya bakan ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Lam'in cezasının belirleneceği duruşma için henüz tarih açıklamadı.Lam'in hakkındaki suçlamalar nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.ABD Savcısı Jeanine Pirro ise soruşturmaya ilişkin açıklamasında, uluslararası faaliyet gösteren suç ağının ortaya çıkarıldığını ve Lam'in adalet önüne getirildiğini söyledi.Kripto tarihinin en dikkat çekici soygunlarından biri245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığı, yalnızca çalınan paranın büyüklüğüyle değil, suçtan elde edildiği belirtilen fonların harcanma biçimiyle de dikkat çekti.Bir tarafta sosyal mühendislik ve dijital cüzdanları hedef alan yöntemler, diğer tarafta milyonlarca dolarlık otomobiller, özel jetler, lüks saatler ve gece kulübü harcamaları soruşturma dosyasının parçaları haline geldi.Şimdi gözler, suçlamaları kabul eden 22 yaşındaki Malone Lam'e verilecek cezaya çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/isvec-goc-politikasini-degistirdi-ulkeyi-terk-edene-36-bin-dolar-1108611801.html

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