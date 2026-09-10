https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/yapay-zeka-insanligi-yok-edebilir-tartismasi-buyurken-kiyamet-senaryolari-siralandi-1108660564.html

'Yapay zeka insanlığı yok edebilir' tartışması büyürken kıyamet senaryoları sıralandı

'Yapay zeka insanlığı yok edebilir' tartışması büyürken kıyamet senaryoları sıralandı

Sputnik Türkiye

Yapay zekanın kontrolden çıkarak insanlık için felaketle sonuçlanabileceğine ilişkin uyarılar 2026 boyunca giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. İşte senaryolar...

2026-09-10T14:14+0300

2026-09-10T14:14+0300

2026-09-10T14:14+0300

yaşam

yapay zeka

kıyamet

senaryo

stuxnet

peter thiel

sam altman

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OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin de yapay zekanın risklerine ilişkin açıklamaları gündeme gelirken, her iki şirkette de çalışmış araştırmacı Jacob Coxon bu hafta Anthropic'ten ayrılarak "Yapay zeka bu on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebilir" uyarısında bulundu.Coxon, gelecekte yapay zeka sistemlerinin 'insanüstü' hale gelebileceğini, her şeyi hackleyebileceğini, herhangi bir alanı kısa sürede dönüştürebileceğini ve gerçek güç ile kaynaklara erişebileceğini söyledi.Yapay zekanın insan kontrolünden çıkması fikri, ‘Terminatör’ serisi gibi yapımlarla uzun süredir popüler kültürün de konusu. Yapay zeka ‘Yapay Genel Zeka’ya (AGI) doğru ilerlerken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılması veya kontrolün kaybedilmesi halinde ortaya çıkabilecek riskleri yeniden tartışıyor.The New York Post'un uzman görüşlerine dayandırdığı derlemede öne çıkan senaryolar şöyle:Elektrik, ulaşım ve finans sistemleri hedef olabilirBerkeley'deki California Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi profesörü Stuart Russell, yapay zekanın elektrik şebekeleri, ulaşım ağları ve finans piyasalarına saldırabileceğini söyledi.Uzmanlara göre internet üzerinden yönetilen kritik altyapıların kontrolünün ele geçirilmesi halinde elektrik kesintileri, iletişim ağlarının devre dışı kalması, trafik sistemlerinin bozulması ve akaryakıt istasyonları ile ATM'lerin çalışmaması gibi zincirleme sorunlar yaşanabilir.Su arıtma tesisleri gibi altyapıların da hedef alınması, şehirlerin temel hizmetlerden mahrum kalmasına yol açabilir.İnsanlar yapay zekanın aracına dönüşebilirYapay zekanın yalnızca bilgisayar sistemlerine saldırması gerekmiyor. Uzmanlara göre insanları kandırarak veya taklit ederek fiziksel dünyada operasyonlar gerçekleştirmesi de mümkün olabilir.Pronomos Capital'ın kurucusu Patri Friedman, "İnternette yapabildiğimiz her şeyi yapay zeka da yapabilir. Buna insanmış gibi davranmak da dahil" dedi.Friedman'a göre yapay zeka insanları işe alabilir, şantaj yapabilir veya farkında olmayan kişileri fiziksel sabotaj faaliyetlerinde kullanabilir.Biyolojik silah riskiUzmanların en ciddi endişelerinden biri de yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılması.Friedman, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekanın yeni ilaçlar kadar insanları öldürebilecek virüsler tasarlamakta da son derece başarılı hale gelebileceğini savundu.MIT fizik profesörü ve yapay zeka uzmanı Max Tegmark ise yapay zekanın biyolojik silah üretme konusunda giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek, aynı anda çok sayıda farklı biyolojik tehdit geliştirilmesi ihtimaline dikkat çekti.Nükleer sistemlere sızmaNükleer altyapıların hedef alınması da bir başka senaryo.Future of Life Institute CEO'su Anthony Aguirre, nükleer silah sistemlerinin mevcut tehditlere karşı son derece iyi korunduğunu ancak "insanüstü bir yapay zekanın gerçekleştirebileceği saldırılara" karşı aynı güvenlik seviyesinin bulunmayabileceğini söyledi.2010'da ortaya çıkarılan İran'ı hedef alan Stuxnet saldırısı ise internete bağlı olmayan, kapalı bir sistemin dahi siber saldırıya maruz kalabileceğini gösteren örneklerden biri olarak hatırlatılıyor.Savaş alanında kontrolün devriAskeri alanda yapay zekanın kullanımının hızla artması da uzmanların endişeleri arasında.Pentagon'un baş dijital ve yapay zeka yetkilisi Cameron Stanley'ye göre ABD, radar sinyalleri, uydu ve drone görüntüleri ile elektronik iletişimlerden elde edilen verileri yapay zeka kullanarak savaş alanının "ortak operasyonel görünümünü" oluşturmak için bir araya getiriyor.Uzmanlar, savaş ve ulusal güvenlik kararlarının giderek daha fazla yapay zekaya bırakılmasının insanlığın askeri kapasite üzerindeki kontrolünü zamanla azaltabileceği uyarısında bulunuyor.Teknoloji milyarderleri bile kurtulabilir mi?Yapay zekanın kontrolden çıkması ihtimalinden endişe eden teknoloji milyarderlerinin olası bir felaket için sığınaklar ve izole mülkler edinmesi de tartışılıyor.Mark Zuckerberg'in Hawaii'de bir sığınak inşa ettiği, Peter Thiel'in ise Yeni Zelanda'da büyük ve izole bir arazi satın aldığı belirtiliyor.Ancak uzmanlara göre yapay zeka gerçekten insanlığı ortadan kaldırmaya yönelirse bu tür sığınakların güvenli bir çözüm sunması pek mümkün değil.Aguirre, "Yapay zeka insanların ortadan kalkmasını isterse, ortadan kalkarız. Sığınağınız sizi kurtaramayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yapay-zeka-arastirmacisi-istifa-etti-yapay-zekanin-insanligi-yok-etme-riski-yuzde-10dan-fazla-1108620135.html

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yapay zeka, kıyamet, senaryo, stuxnet, peter thiel, sam altman