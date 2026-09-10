https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/meb-yeni-donemde-yapilacak-ortak-yazili-sinavlarin-konu-ve-soru-dagilim-tablolarini-acikladi-1108670556.html
MEB, yeni dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılım tablolarını açıkladı
MEB, yeni dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılım tablolarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarını erişime açtı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T17:56+0300
2026-09-10T17:56+0300
2026-09-10T17:57+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
ortak sınav takvimi
ortak sınav
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.Konu-soru dağılımı tabloları dikkate alınacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelindeki ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak.Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması, sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/okullarda-uyum-haftasi-basladi-ilk-zilde-yeni-donem-1108545823.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), ortak sınav takvimi, ortak sınav
milli eğitim bakanlığı (meb), ortak sınav takvimi, ortak sınav
MEB, yeni dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılım tablolarını açıkladı
17:56 10.09.2026 (güncellendi: 17:57 10.09.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarını erişime açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.
Konu-soru dağılımı tabloları dikkate alınacak
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.
Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelindeki ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak.
Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması, sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.