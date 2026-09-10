https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/meb-yeni-donemde-yapilacak-ortak-yazili-sinavlarin-konu-ve-soru-dagilim-tablolarini-acikladi-1108670556.html

MEB, yeni dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılım tablolarını açıkladı

MEB, yeni dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların konu ve soru dağılım tablolarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tablolarını erişime açtı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T17:56+0300

2026-09-10T17:56+0300

2026-09-10T17:57+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

ortak sınav takvimi

ortak sınav

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu-soru dağılım tabloları erişime açıldı.Konu-soru dağılımı tabloları dikkate alınacakBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelindeki ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak.Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması, sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/okullarda-uyum-haftasi-basladi-ilk-zilde-yeni-donem-1108545823.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), ortak sınav takvimi, ortak sınav