https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/okullarda-uyum-haftasi-basladi-ilk-zilde-yeni-donem-1108545823.html

Okullarda uyum haftası başladı: İlk zilde yeni dönem

Okullarda uyum haftası başladı: İlk zilde yeni dönem

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası sürecini bugün başlattı. Milyonlarca okul öncesi, 1 ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T08:44+0300

2026-09-07T08:44+0300

2026-09-07T08:45+0300

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından planlanan takvim doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk adım atıldı. Yeni eğitim basamağına adım atan okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası, bugün çalan ilk zille birlikte resmen hayata geçti. 11 Eylül tarihine kadar sürecek olan süreçte, öğrencilerin okul ortamına yabancılaşmasını önleyecek özel mekanizmalar devrede olacak.Kademelere göre farklı süreler: 5 günlük ve 3 günlük takvimUygulama kapsamında kademelere göre ayrıştırılmış bir çizelge izlenecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için program toplamda 5 gün olarak uygulanırken, kademe geçişi yaşayan ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri 3 günlük bir oryantasyon sürecinden geçecek.Bakanlık tarafından hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi doğrultusunda oluşturulan modüller, yalnızca ilk haftayla sınırlı kalmayacak; oyun temelli ve yaşantıya dayalı bu etkinlikler eğitim öğretim yılı boyunca her ay düzenli aralıklarla tekrarlanacak.Her sınıf düzeyine ayrı strateji ve psikolojik uyumHazırlanan programda her yaş grubu için farklı pedagojik hedefler gözetiliyor:Kamuda çalışan velilere kritik i̇dari i̇zin kolaylığıCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı uyarınca, çalışan ebeveynleri doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kamuda görev yapan anne veya babalardan biri, talep etmesi durumunda çocuğunun kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun şekilde, günde 3 saati aşmayacak biçimde idari izinli sayılabilecek.Uyum sürecinin 11 Eylül'de tamamlanmasının ardından, tüm kademelerdeki milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ders ziliyle başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kasif-kozinoglunun-supheli-olumu-ile-ilgili-dosya-acildi-15-gardiyan-gozaltinda-1108545643.html

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