https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/okullarda-uyum-haftasi-basladi-ilk-zilde-yeni-donem-1108545823.html
Okullarda uyum haftası başladı: İlk zilde yeni dönem
Okullarda uyum haftası başladı: İlk zilde yeni dönem
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası sürecini bugün başlattı. Milyonlarca okul öncesi, 1 ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T08:44+0300
2026-09-07T08:44+0300
2026-09-07T08:45+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği
milli eğitim bakanlığı (meb)
haberler
türkiye
i̇lkokul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103705/86/1037058625_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_82681d9ff3bc70880a40ac1c3288564c.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından planlanan takvim doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk adım atıldı. Yeni eğitim basamağına adım atan okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası, bugün çalan ilk zille birlikte resmen hayata geçti. 11 Eylül tarihine kadar sürecek olan süreçte, öğrencilerin okul ortamına yabancılaşmasını önleyecek özel mekanizmalar devrede olacak.Kademelere göre farklı süreler: 5 günlük ve 3 günlük takvimUygulama kapsamında kademelere göre ayrıştırılmış bir çizelge izlenecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için program toplamda 5 gün olarak uygulanırken, kademe geçişi yaşayan ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri 3 günlük bir oryantasyon sürecinden geçecek.Bakanlık tarafından hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi doğrultusunda oluşturulan modüller, yalnızca ilk haftayla sınırlı kalmayacak; oyun temelli ve yaşantıya dayalı bu etkinlikler eğitim öğretim yılı boyunca her ay düzenli aralıklarla tekrarlanacak.Her sınıf düzeyine ayrı strateji ve psikolojik uyumHazırlanan programda her yaş grubu için farklı pedagojik hedefler gözetiliyor:Kamuda çalışan velilere kritik i̇dari i̇zin kolaylığıCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı uyarınca, çalışan ebeveynleri doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kamuda görev yapan anne veya babalardan biri, talep etmesi durumunda çocuğunun kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun şekilde, günde 3 saati aşmayacak biçimde idari izinli sayılabilecek.Uyum sürecinin 11 Eylül'de tamamlanmasının ardından, tüm kademelerdeki milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ders ziliyle başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kasif-kozinoglunun-supheli-olumu-ile-ilgili-dosya-acildi-15-gardiyan-gozaltinda-1108545643.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103705/86/1037058625_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_243407b62b7886fe2cda0f5d65d2f4bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, türkiye, i̇lkokul
cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, türkiye, i̇lkokul
Okullarda uyum haftası başladı: İlk zilde yeni dönem
08:44 07.09.2026 (güncellendi: 08:45 07.09.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası sürecini bugün başlattı. Milyonlarca okul öncesi, 1 ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle buluşurken kamuda çalışan ebeveynlere idari izin hakkı tanındı. Tüm detayları içeren yeni uyum süreci 11 Eylül'e kadar devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından planlanan takvim doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk adım atıldı. Yeni eğitim basamağına adım atan okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum haftası, bugün çalan ilk zille birlikte resmen hayata geçti. 11 Eylül tarihine kadar sürecek olan süreçte, öğrencilerin okul ortamına yabancılaşmasını önleyecek özel mekanizmalar devrede olacak.
Kademelere göre farklı süreler: 5 günlük ve 3 günlük takvim
Uygulama kapsamında kademelere göre ayrıştırılmış bir çizelge izlenecek. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için program toplamda 5 gün olarak uygulanırken, kademe geçişi yaşayan ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri 3 günlük bir oryantasyon sürecinden geçecek.
Bakanlık tarafından hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi doğrultusunda oluşturulan modüller, yalnızca ilk haftayla sınırlı kalmayacak; oyun temelli ve yaşantıya dayalı bu etkinlikler eğitim öğretim yılı boyunca her ay düzenli aralıklarla tekrarlanacak.
Her sınıf düzeyine ayrı strateji ve psikolojik uyum
Hazırlanan programda her yaş grubu için farklı pedagojik hedefler gözetiliyor:
Okul öncesi kademesinde:
Ailelerin sürece doğrudan dahil edilmesi, çocukların okulda edindikleri becerileri günlük yaşam deneyimleriyle pekiştirmesi sağlanacak.
İlkokul 1. sınıf düzeyinde:
Öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini ve personeli tanıması; okul kurallarına aidiyet geliştirip temel sorumlulukları kavraması hedefleniyor.
Ortaokul 5. sınıflarda:
Branş öğretmenleri sistemine adaptasyon, ders yükünün yönetimi ve yeni akran ilişkilerinin sağlıklı kurulması amaçlanıyor.
Kamuda çalışan velilere kritik i̇dari i̇zin kolaylığı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazı uyarınca, çalışan ebeveynleri doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kamuda görev yapan anne veya babalardan biri, talep etmesi durumunda çocuğunun kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine uygun şekilde, günde 3 saati aşmayacak biçimde idari izinli
sayılabilecek.
Uyum sürecinin 11 Eylül'de tamamlanmasının ardından, tüm kademelerdeki milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ders ziliyle başlayacak.