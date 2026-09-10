https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/lindsay-clancy-davasinda-juri-uyesinden-itiraf-tek-muhalifi-ikna-etmeye-calistik-1108667813.html

Lindsay Clancy davasında jüri üyesinden itiraf: 'Tek muhalifi ikna etmeye çalıştık'

Lindsay Clancy davasında jüri üyesinden itiraf: 'Tek muhalifi ikna etmeye çalıştık'

Sputnik Türkiye

ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında karar çıkmamasının ardından jüri üyelerinden biri daha sessizliğini bozdu. Jüri üyesi... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

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lindsay clancy

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında karar çıkmamasının ardından jüri üyelerinden biri sessizliğini bozdu. Jüri üyelerinden Nick Dargie, Clancy'nin suçsuz bulunmasına karşı çıkan tek jüri üyesini ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.36 yaşındaki eski hemşire Clancy, Ocak 2023'te çocukları 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı egzersiz bantlarıyla boğarak öldürdüğünü kabul etmişti.Ancak savunma, Clancy'nin doğum sonrası depresyon tedavisi kapsamında aşırı dozda ilaç kullandığını ve kendisine reçete edilen ilaçların etkisiyle psikoz yaşadığını savundu.11 jüri üyesi suçsuz bulunması yönünde oy kullandıBeş buçuk hafta süren duruşmaların ardından 12 jüri üyesinden 11'i Clancy'nin cinayet veya adam öldürme suçlarından sorumlu olmadığı yönünde görüş bildirdi.Ancak tek bir jüri üyesinin Clancy'nin suçsuz bulunmasına karşı çıkması nedeniyle oybirliğine varılamadı. Bunun üzerine Yargıç William Sullivan, davada hükümsüz yargılama kararı vererek yargılamayı sonuçsuz bıraktı.Jüri üyelerinden 25 yaşındaki Nick Dargie, ABC News'e yaptığı açıklamada, karşı oy kullanan jüri üyesinden görüşünü destekleyen kanıt veya tanık ifadesi göstermesini istediklerini söyledi.Dargie, karşı oy kullanan jüri üyesinin düşüncesini destekleyecek herhangi bir kanıt sunamadığını öne sürerek, bunun jüri heyetinin yargıca bir not göndermesine neden olduğunu anlattı.Jüri üyeleri 37 saatten fazla görüştüDargie'nin açıklamaları, daha önce üç kadın jüri üyesinin de tek muhalif üyenin diğer jüri üyeleriyle etkileşime girmediğini ve onları anlamaya çalışmadığını iddia etmesinin ardından geldi.Jüri başkanı Roni Carlson ise karşı oy kullanan jüri üyesinin makul şüphe bulunduğunu kabul ettiğini ancak buna rağmen Clancy'nin suçsuz olduğu yönünde oy vermeyi reddettiğini söyledi.Massachusetts'te savcılığın, sanığın eylemlerinden cezai olarak sorumlu olduğunu kanıtlayabilmesi için sanığın olay sırasında akıl hastalığı veya zihinsel bir bozukluk yaşamadığını makul şüphenin ötesinde ortaya koyması gerekiyor. Dokuz kadın ve üç erkekten oluşan jüri heyeti, karar vermek için 37 saatten fazla görüştü.Clancy yeniden yargılanabilirClancy'nin avukatı Kevin Reddington, son bir görüşme yapılması için mahkemeden acil karar talep etti ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Yargıç Sullivan, geçen cuma günü davanın sonuçsuz kaldığını ilan etti.Bu kararın ardından Clancy yeniden yargılanabilir. Reddington ise davanın yeniden görülmesini engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'a Clancy için af çağrısında bulundu. Ancak başkanın eyalet düzeyindeki suçlamalarla karşı karşıya olan sanıkları affetme yetkisi bulunmuyor.Plymouth Bölge Savcısı Timothy Cruz ise Clancy'nin yeniden yargılanıp yargılanmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.Cruz, davayla ilgili güçlü duygular ve görüşler bulunduğunu kabul etmekle birlikte, savcılığın yalnızca olayın kanıtlarına odaklanması gerektiğini söyledi. Cruz, eldeki kanıtların Clancy'nin çocuklarını öldürdüğü sırada eylemlerinin kontrolünde olduğunu gösterdiğini savundu.Tarafların davanın bundan sonraki sürecini belirlemek üzere 29 Eylül'de yeniden mahkemede bir araya gelmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-anne-davasinda-juri-konustu-karari-tek-kisi-engelledi-1108615907.html

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