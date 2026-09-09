https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/uc-cocugunu-oldurmekle-suclanan-anne-davasinda-juri-konustu-karari-tek-kisi-engelledi-1108615907.html

Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan anne davasında jüri konuştu: 'Kararı tek kişi engelledi'

Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan anne davasında jüri konuştu: 'Kararı tek kişi engelledi'

Sputnik Türkiye

ABD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında karar çıkmamasının ardından yargılamanın neden sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı. Jüri üyeleri... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T10:12+0300

2026-09-09T10:12+0300

2026-09-09T10:12+0300

dünya

abd

massachusetts

lindsay clancy

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin yargılandığı davada jüri üyeleri, mahkemenin davayı sonuçsuz ilan etmesine yol açan görüş ayrılıklarıyla ilgili ilk kez kamuoyuna konuştu.NBC'ye konuşan üç kadın jüri üyesi, 12 kişilik heyetin Clancy'nin akıl hastalığı nedeniyle suçsuz bulunması yönünde karar vermeye yaklaştığını, ancak bir erkek jüri üyesinin bu karara katılmaması nedeniyle oy birliği sağlanamadığını söyledi.'Karar vermeye çok yaklaşmıştık'Jüri başkanı, söz konusu jüri üyesinin Clancy'nin cezai sorumluluğu konusunda "makul şüphe" bulunduğunu kabul ettiğini ancak yine de sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçsuz olduğuna karar vermeyi reddettiğini anlattı.Jüri üyeleri, yaklaşık 40 saat süren ve yedi güne yayılan müzakerelerin oldukça gergin geçtiğini, görüşmeler sırasında tartışmalar ve bağırışların yaşandığını belirtti.Jüri başkanı, karar verememenin kendileri için "duygusal bir süreç" olduğunu, görüşmeler sırasında sık sık ağladıklarını ve sonunda karara ulaşamadıkları için büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.Savunma: Doğum sonrası psikoz geçiriyorduClancy, çocuklarını öldürdüğünü inkar etmezken, avukatları olay sırasında doğum sonrası psikoz yaşadığını ve bu nedenle eylemlerinin cezai sorumluluğunu taşıyacak durumda olmadığını savundu.Savcılık ise Clancy'nin çocuklarını öldürme kararını planlı ve bilinçli şekilde verdiğini öne sürdü.Massachusetts yasalarına göre, Clancy'nin akıl hastalığını ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kanıtlama yükümlülüğü bulunmuyordu. Savcılığın, sanığın olay sırasında cezai sorumluluğa sahip olduğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlaması gerekiyordu.Davada bundan sonra ne olacak?Cinayetleri gerçekleştirdiğini reddetmeyen Clancy'nin savunması, olay sırasında psikoz geçirdiği ve akıl hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığı yönünde.Jürinin oy birliğine ulaşamaması nedeniyle davanın sonuçsuz kalması, suçlamaların düştüğü anlamına gelmiyor. Savcılık, Clancy'yi yeni bir jüriyle yeniden yargılayabilir. Yetkililer henüz bu konuda karar verilmediğini açıkladı.Tarafların ikinci yargılamaya gerek kalmadan bir anlaşmaya varması da ihtimaller arasında bulunuyor. Clancy, yeniden yargılama yapılması halinde de devletin psikiyatri hastanesindeki gözetim altında tutulmaya devam edecek.NBC'ye konuşan üç jüri üyesi de yeni bir dava açılmamasını istediklerini, yeniden yargılama yapılması halinde ise Clancy'ye destek olmak için duruşmaları takip edeceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/oglunu-oldurmekle-suclanan-annenin-mesajlarinda-lindsay-clancy-davasi-detayi-1108579178.html

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