https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kritik-esik-yaklasti-gram-altinda-7-bin-tl-kapida-mi-1108643159.html

Kritik eşik yaklaştı: Gram altında 7 bin TL kapıda mı?

Kritik eşik yaklaştı: Gram altında 7 bin TL kapıda mı?

Sputnik Türkiye

Gram altın 6 bin 850 lira çevresinde işlem görürken, psikolojik 7 bin lira sınırına yalnızca yüzde 2.2'lik mesafe kaldı. Küresel altın fonlarına ağustosta... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T08:19+0300

2026-09-10T08:19+0300

2026-09-10T08:19+0300

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Altın fiyatlarında yeniden başlayan yükseliş, gram altında 7 bin lira seviyesini yatırımcıların gündemine taşıdı.Gram altın 10 Eylül'de 6 bin 850 lira çevresinde işlem görürken, gün içindeki en yüksek fiyat 6 bin 870 liraya yaklaştı. Mevcut seviyeden 7 bin liraya ulaşılması için yaklaşık 150 liralık yeni bir yükseliş gerekiyor.Bu fark yaklaşık yüzde 2,2'lik harekete karşılık geliyor. Altın piyasasında son dönemde görülen oynaklık dikkate alındığında, 7 bin liralık psikolojik eşik yeniden yakın takipte bulunuyor.Gram altının fiyatını iki gösterge belirliyorTürkiye'deki gram altın fiyatının yönünü iki temel değişken belirliyor: Ons altın ve dolar/TL kuru.Uluslararası piyasalarda ons altının yükselmesi, dolar/TL sabit kalsa dahi gram fiyatını destekliyor. Dolar/TL'nin yükselmesi ise ons fiyatında değişiklik yaşanmasa bile gram altının TL karşılığını artırabiliyor.Her iki göstergenin aynı anda yükselmesi durumunda gram altındaki hareket güçlenirken, onsun gerilediği dönemlerde kurdaki yükseliş küresel kayıpların Türkiye'ye yansımasını sınırlayabiliyor.Ons altın 4 bin 400 doları yeniden aştıGram altının 7 bin liraya doğru hareketinde ilk destek küresel piyasalardan geldi.Ons altın, 9 Eylül'de yüzde 1,4'ü aşan yükselişle yeniden 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Fiyatlar 10 Eylül işlemlerinde de 4 bin 400 dolar çevresinde seyrediyor.Bu seviyenin korunması gram altının 7 bin liraya yaklaşması açısından önemli görülüyor. Ons altında sert bir geri çekilme yaşanması durumunda ise gram fiyatının yükselişini sürdürebilmesi için dolar/TL'den daha güçlü destek alması gerekecek.Zayıflayan dolar altına alan açtıAltının toparlanmasında etkili olan gelişmelerden biri de Dolar Endeksi'nin yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi oldu.Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından görece daha ucuz hale getirerek talebi destekleyebiliyor.Türkiye'de ise denklem daha farklı işliyor. Küresel dolar hareketi ons fiyatı üzerinden etkili olurken dolar/TL'nin yönü, gram altının nihai fiyatında doğrudan belirleyici rol oynuyor.Petrolün 100 doları aşması altın için ne anlama geliyor?Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, altın piyasasında birbirine zıt iki etki yaratıyor.Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim güvenli liman talebini güçlendirerek altını desteklerken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği beklentisi faizlerin daha uzun süre yüksek kalması ihtimalini gündemde tutuyor.Yüksek faiz beklentileri ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu iki eğilim arasındaki mücadele, ons altının yanı sıra gram altında 7 bin liralık eşiğe ne kadar hızlı ulaşılacağını da belirleyebilir.Tahvil faizleri yükseldi, altın direniyorABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,83 çevresine çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı.Normal koşullarda tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcılara faiz geliri sunmayan altın açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Buna rağmen ons altının yüzde 1'in üzerinde yükselmesi dikkat çekti. Zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve büyük fonlardan gelen talep, tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıyı şimdilik dengeliyor.Altın fonlarına bir ayda 18 milyar dolar girdiAltındaki yükselişi destekleyen en dikkat çekici verilerden biri küresel fonlardan geldi.Fiziki altına dayalı küresel fonlara ağustos ayında 18 milyar dolarlık yeni para girişi gerçekleşti. Bu rakam, söz konusu fonların tarihinde değer bazında kaydedilen ikinci en büyük aylık giriş oldu.Yeni para girişleri ve altın fiyatlarındaki yükselişle küresel fonların yönettiği altın varlıklarının değeri ağustosta yüzde 16 artarak 615 milyar dolara ulaştı. Fonların elindeki fiziki altın miktarı da rekor seviyeye çıktı.Avrupa ve Kuzey Amerika'dan milyarlarca dolar geldiAltına yönelik güçlü talepte Avrupa öne çıktı. Avrupa'da işlem gören altın fonları ağustos ayında 7,9 milyar dolar çekerek tarihindeki en güçlü aylık para girişini kaydetti.İngiltere 4,4 milyar dolarla Avrupa'daki girişin büyük bölümünü oluştururken, Fransa kaynaklı fonlara giren 1,5 milyar dolar ülke açısından aylık rekor oldu.Kuzey Amerika'daki altın fonları ise ağustosta 7,7 milyar dolarlık giriş gördü. Bu rakam bölge tarihindeki en güçlü üçüncü aylık giriş olarak kayıtlara geçti.Beş günde yaklaşık 4 milyar dolarKuzey Amerika'daki aylık para girişinin yarısından fazlasının yalnızca beş işlem gününde gerçekleşmesi de piyasanın hızını ortaya koydu.Yaklaşık 4 milyar dolarlık hızlı para akışı, fiyat hareketlerinin büyük yatırımcıların pozisyonlarını kısa sürede değiştirebildiğini gösterdi.Asya'daki altın fonlarına da ağustosta 2 milyar dolar girdi. Çin'in öncülük ettiği girişlere Hindistan ve Japonya'dan gelen talep de eşlik etti.Küresel altın fonlarına yılın ilk sekiz ayında giren toplam para böylece 29 milyar dolara ulaştı.Altın piyasasında günlük hacim 430 milyar dolara ulaştıPara girişine işlem hacimlerindeki güçlü artış da eşlik etti.Küresel altın piyasasındaki ortalama günlük işlem hacmi ağustosta yüzde 21 artarak 430 milyar dolara yükseldi.Altın fonlarının günlük işlem hacmi ise bir ay içerisinde yüzde 83 artışla 8,7 milyar dolara çıktı. Yüksek işlem hacmi piyasaya katılımın arttığını gösterirken, kritik ekonomik verilerin açıklandığı dönemlerde fiyat hareketlerinin büyümesine de zemin hazırlayabiliyor.18 milyar dolar gram altını nasıl etkiliyor?Küresel altın fonlarına giren 18 milyar dolar doğrudan Türkiye'deki gram altın piyasasına gelmiyor.Ancak fonların artan altın talebi uluslararası piyasalardaki ons fiyatını desteklediği için gram altının fiyatını belirleyen iki temel unsurdan birini güçlendiriyor.Ons altındaki yükselişe dolar/TL'deki artışın da eşlik etmesi halinde gram altın üzerindeki etki daha güçlü olabilir. Kurun yatay kalması durumunda ise 7 bin liraya yönelik hareketin büyük ölçüde ons altındaki yükselişe bağlı kalması bekleniyor.İki ABD verisi gram altının kaderini belirleyebilirPiyasaların kısa vadede odaklandığı iki önemli veri bulunuyor. ABD üretici enflasyonu 10 Eylül'de, tüketici enflasyonu ise 11 Eylül'de saat 15.30'da açıklanacak.Yatırımcılar ayrıca 15-16 Eylül'deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını yakından takip ediyor. Piyasalarda faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatlanıyor.ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, faiz baskısını azaltarak ons altına ve dolayısıyla gram altına yeni yükseliş alanı açabilir. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon ise tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.Gram altın 7 bin lirayı görür mü?Mevcut 6 bin 850 lira seviyesi dikkate alındığında gram altının 7 bin liraya ulaşması için yaklaşık yüzde 2,2 yükselmesi gerekiyor.Ancak bu seviyenin görülmesi kesin değil. Ons altının 4 bin 400 dolar çevresindeki seyrini koruması, küresel fon talebinin devam etmesi, ABD'den gelecek enflasyon verileri ve dolar/TL'nin hareketi kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.Özellikle ons altın ile dolar/TL'nin aynı anda yukarı hareket etmesi durumunda 7 bin liralık psikolojik sınır yeniden test edilebilir. Tersine, ons altındaki sert bir düzeltme veya kurdaki yatay seyir bu hareketi geciktirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/3-kere-baskan-adayi-olamayan-trumptan-secim-vaadi-eger-bir-kez-daha-kazanirsam-herkese-5-bin-dolar-1108642886.html

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