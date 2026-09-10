https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/3-kere-baskan-adayi-olamayan-trumptan-secim-vaadi-eger-bir-kez-daha-kazanirsam-herkese-5-bin-dolar-1108642886.html

3. kere Başkan adayı olamayan Trump'tan seçim vaadi: Eğer bir kez daha kazanırsam herkese 5 bin dolar ödeme yapacağım

3. kere Başkan adayı olamayan Trump'tan seçim vaadi: Eğer bir kez daha kazanırsam herkese 5 bin dolar ödeme yapacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5 bin dolarlık "Trump... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T08:04+0300

2026-09-10T08:04+0300

2026-09-10T08:04+0300

dünya

abd

donald trump

abd

başkan

cumhuriyetçi parti

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ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'tan dikkat çekici bir ekonomik vaat geldi.Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolünü koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5 bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı.Trump'ın "Trump temettüsü" olarak adlandırdığı ödeme vaadi, Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde duyuruldu.270 milyon kişiyi kapsayabilirTrump'ın açıkladığı planın hayata geçirilmesi halinde kapsamı ve maliyeti oldukça büyük olacak.ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında, kişi başına 5 bin dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1,35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.Ancak ödemenin hangi kaynaktan finanse edileceği, kimlerin tam olarak yararlanabileceği ve Kongre'den nasıl geçirileceği konusunda henüz ayrıntılı bir plan açıklanmadı."Trump temettüsü" nasıl ödenecek?Trump'ın açıklamasının ardından en önemli soru, 5 bin dolarlık ödemenin nasıl hayata geçirileceği oldu.ABD Başkanı konuşmasında vaadin finansman yöntemine ilişkin ayrıntı vermedi. Önerinin uygulanması için hangi yasal mekanizmanın kullanılacağı da henüz netlik kazanmadı.Dolayısıyla açıklanan rakam şu aşamada yürürlüğe girmiş bir ödeme programı değil, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre kontrolünü korumasına bağlanan bir siyasi vaat niteliği taşıyor.Trump ara seçimlerin merkezine kendisini koyduTrump, televizyonda yayımlanan konuşmasında yönetiminin ilk iki yılını "başkanlık tarihindeki en büyük iki yıl" olarak nitelendirdi.Ara seçimlerde doğrudan başkanlık koltuğu için yarışmayacak olmasına rağmen Trump, Cumhuriyetçi seçmene yaptığı çağrıyla seçimleri kendi yönetimi açısından bir güven oylamasına dönüştürmeye çalıştığının işaretini verdi.Trump, Demokratların kazanması durumunda ülkenin geleceğinin olumsuz etkileneceğini savunarak Cumhuriyetçi adaylara destek istedi.'Oy pusulasında benim olduğumu varsayın'ABD Başkanı, seçmenlere yaptığı çağrıda "Sizden, oy pusulasında benim olduğumu varsaymanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, "Amerika'nın geleceğini radikal sol Demokratlara teslim edersek, ülkemiz önümüzdeki on yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek" dedi.Cumhuriyetçilere oy verilmesi çağrısında bulunan Trump, partisinin ara seçimlerden güçlü çıkmasının ABD'nin geleceği açısından kritik olduğunu savundu.Kongre'deki çoğunluk kritik önemdeABD'deki ara seçimler, başkanın dört yıllık görev süresinin ortasında gerçekleştiriliyor ve Kongre'deki güç dengelerini yeniden belirliyor.Trump'ın açıkladığı 5 bin dolarlık ödeme vaadini doğrudan Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü korumasına bağlaması, ekonomik öneriyi seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getirdi.Ancak yaklaşık 1,35 trilyon dolarlık potansiyel maliyeti bulunan planın finansmanı ve yasal zemini açıklığa kavuşmadığı için, "Trump temettüsünün" hangi koşullarda uygulanabileceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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