https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/irandan-brics-hamlesi-yeni-kalkinma-bankasina-katiliyor-1107953465.html

İran'dan BRICS hamlesi: Yeni Kalkınma Bankası'na katılıyor

İran'dan BRICS hamlesi: Yeni Kalkınma Bankası'na katılıyor

Sputnik Türkiye

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, ülkesinin BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) yakında üye olacağını açıkladı. Tahran... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T17:31+0300

2026-08-12T17:31+0300

2026-08-12T17:31+0300

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İran, uluslararası yaptırımların sürdüğü dönemde BRICS ülkeleriyle mali ilişkilerini derinleştirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 2024'te BRICS'e katılan İran, şimdi de grubun kalkınma bankasına üye ve hissedar olmayı hedefliyor.İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, açıklamayı bu yıl BRICS dönem başkanlığını yürüten Hindistan'ın ev sahipliğindeki BRICS maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı öncesinde yaptı.Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2015 yılında altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek amacıyla kuruldu.BRICS'te ulusal para vurgusuHemmati, İran'ın BRICS üyeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin daha fazla kullanılmasını desteklediğini de açıkladı.BRICS ülkeleri, ikili ticaret ve finansal işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımını artırmaya yönelik mekanizmaları gündeme getirirken ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.Hemmati, İran'ın diğer BRICS üyeleriyle ikili ve üçlü parasal işbirliği geliştirmek istediğini de söyledi.

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