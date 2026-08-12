https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/irandan-brics-hamlesi-yeni-kalkinma-bankasina-katiliyor-1107953465.html
İran'dan BRICS hamlesi: Yeni Kalkınma Bankası'na katılıyor
İran'dan BRICS hamlesi: Yeni Kalkınma Bankası'na katılıyor
Sputnik Türkiye
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, ülkesinin BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) yakında üye olacağını açıkladı. Tahran... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:31+0300
2026-08-12T17:31+0300
2026-08-12T17:31+0300
dünya
i̇ran
tahran
brics
yeni kalkınma bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097653571_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_1eeb47a82053971450e4cc387fefbee3.jpg
İran, uluslararası yaptırımların sürdüğü dönemde BRICS ülkeleriyle mali ilişkilerini derinleştirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 2024'te BRICS'e katılan İran, şimdi de grubun kalkınma bankasına üye ve hissedar olmayı hedefliyor.İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, açıklamayı bu yıl BRICS dönem başkanlığını yürüten Hindistan'ın ev sahipliğindeki BRICS maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı öncesinde yaptı.Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2015 yılında altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek amacıyla kuruldu.BRICS'te ulusal para vurgusuHemmati, İran'ın BRICS üyeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin daha fazla kullanılmasını desteklediğini de açıkladı.BRICS ülkeleri, ikili ticaret ve finansal işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımını artırmaya yönelik mekanizmaları gündeme getirirken ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.Hemmati, İran'ın diğer BRICS üyeleriyle ikili ve üçlü parasal işbirliği geliştirmek istediğini de söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/amerikan-basinindan-iddia-ortadogudaki-abd-buyukelcilikleri-iskelet-kadroya-mi-geciyor-1107952820.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097653571_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_9972d278fdf80d6e63a2c2df4c733c05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, tahran, brics, yeni kalkınma bankası
i̇ran, tahran, brics, yeni kalkınma bankası
İran'dan BRICS hamlesi: Yeni Kalkınma Bankası'na katılıyor
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, ülkesinin BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na (NDB) yakında üye olacağını açıkladı. Tahran yönetimi aynı zamanda BRICS ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artırılmasını destekliyor.
İran, uluslararası yaptırımların sürdüğü dönemde BRICS ülkeleriyle mali ilişkilerini derinleştirmek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. 2024'te BRICS'e katılan İran, şimdi de grubun kalkınma bankasına üye ve hissedar olmayı hedefliyor.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati, açıklamayı bu yıl BRICS dönem başkanlığını yürüten Hindistan'ın ev sahipliğindeki BRICS maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı öncesinde yaptı.
Yeni Kalkınma Bankası, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2015 yılında altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek amacıyla kuruldu.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati
, İran devlet medyasının aktardığı açıklamasında, "BRICS üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin en önemli sonucu Yeni Kalkınma Bankası'nın kurulmasıdır ve ülkemiz yakında bu bankanın üyesi olacaktır"
dedi.
BRICS'te ulusal para vurgusu
Hemmati, İran'ın BRICS üyeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin daha fazla kullanılmasını desteklediğini de açıkladı.
BRICS ülkeleri, ikili ticaret ve finansal işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımını artırmaya yönelik mekanizmaları gündeme getirirken ABD dolarına bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.
Hemmati, İran'ın diğer BRICS üyeleriyle ikili ve üçlü parasal işbirliği geliştirmek istediğini de söyledi.