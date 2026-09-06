https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/kremlin-putin-ile-abd-heyeti-arasindaki-gorusme-acik-ve-guvene-dayali-gecti-1108528081.html
Kremlin: Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşme açık ve güvene dayalı geçti
Kremlin: Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşme açık ve güvene dayalı geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T01:01+0300
2026-09-06T01:01+0300
2026-09-06T01:01+0300
dünya
yuriy uşakov
kremlin
vladimir putin
steve witkoff
jared kushner
abd
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_9c28ef18713ee75af5d842850f32cabe.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, üç saat süren temasların kapsamlı, son derece açık ve güvene dayalı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.Uşakov'un aktardığına göre, Witkoff ve Kushner görüşmede Ukrayna çatışmasının olası çözüm yollarına ilişkin bir dizi değerlendirme sundu. Rus tarafı ise "özel askeri operasyon" bölgesindeki duruma dair net ve kapsamlı değerlendirmelerini masaya getirerek, Rus ordusunun sahadaki başarılarına dikkat çekti.Uşakov, Kiev rejiminin Nazilerin naaşlarını ülkeye getirerek yeniden defnetmekle gerçek yüzünü gizlemeyi bıraktığı yönündeki Rusya'nın tespitlerinin, ABD'li müzakereciler tarafından not edildiğini belirtti.‘Putin, ABD ile yapıcı diyaloğa kararlı’Putin'in, Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yapıcı diyalog yürütme kararlılığını teyit ettiğini vurgulayan Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Kiev'deki temaslarında Putin'den aldıkları bu değerlendirmeleri kullanacaklarını bildirdi" ifadelerini kullandı.Uşakov ayrıca, Rusya ve ABD liderlerinin önümüzdeki süreçte kişisel temaslarını sürdürecekleri konusunda mutabık kalındığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d6122bc239452b9c73571ded6e69bd54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, abd, ukrayna, kiev
yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, abd, ukrayna, kiev
Kremlin: Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşme açık ve güvene dayalı geçti
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin kapsamlı, son derece açık ve güvene dayalı bir atmosferde geçtiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, üç saat süren temasların kapsamlı, son derece açık ve güvene dayalı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.
Uşakov'un aktardığına göre, Witkoff ve Kushner görüşmede Ukrayna çatışmasının olası çözüm yollarına ilişkin bir dizi değerlendirme sundu. Rus tarafı ise "özel askeri operasyon" bölgesindeki duruma dair net ve kapsamlı değerlendirmelerini masaya getirerek, Rus ordusunun sahadaki başarılarına dikkat çekti.
Uşakov, Kiev rejiminin Nazilerin naaşlarını ülkeye getirerek yeniden defnetmekle gerçek yüzünü gizlemeyi bıraktığı yönündeki Rusya'nın tespitlerinin, ABD'li müzakereciler tarafından not edildiğini belirtti.
‘Putin, ABD ile yapıcı diyaloğa kararlı’
Putin'in, Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yapıcı diyalog yürütme kararlılığını teyit ettiğini vurgulayan Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Kiev'deki temaslarında Putin'den aldıkları bu değerlendirmeleri kullanacaklarını bildirdi" ifadelerini kullandı.
Uşakov ayrıca, Rusya ve ABD liderlerinin önümüzdeki süreçte kişisel temaslarını sürdürecekleri konusunda mutabık kalındığını kaydetti.