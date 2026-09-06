https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/kremlin-putin-ile-abd-heyeti-arasindaki-gorusme-acik-ve-guvene-dayali-gecti-1108528081.html

Kremlin: Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşme açık ve güvene dayalı geçti

Kremlin: Putin ile ABD heyeti arasındaki görüşme açık ve güvene dayalı geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T01:01+0300

2026-09-06T01:01+0300

2026-09-06T01:01+0300

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yuriy uşakov

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, üç saat süren temasların kapsamlı, son derece açık ve güvene dayalı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.Uşakov'un aktardığına göre, Witkoff ve Kushner görüşmede Ukrayna çatışmasının olası çözüm yollarına ilişkin bir dizi değerlendirme sundu. Rus tarafı ise "özel askeri operasyon" bölgesindeki duruma dair net ve kapsamlı değerlendirmelerini masaya getirerek, Rus ordusunun sahadaki başarılarına dikkat çekti.Uşakov, Kiev rejiminin Nazilerin naaşlarını ülkeye getirerek yeniden defnetmekle gerçek yüzünü gizlemeyi bıraktığı yönündeki Rusya'nın tespitlerinin, ABD'li müzakereciler tarafından not edildiğini belirtti.‘Putin, ABD ile yapıcı diyaloğa kararlı’Putin'in, Ukrayna krizinin çözümü konusunda ABD ile yapıcı diyalog yürütme kararlılığını teyit ettiğini vurgulayan Uşakov, "Witkoff ve Kushner, Kiev'deki temaslarında Putin'den aldıkları bu değerlendirmeleri kullanacaklarını bildirdi" ifadelerini kullandı.Uşakov ayrıca, Rusya ve ABD liderlerinin önümüzdeki süreçte kişisel temaslarını sürdürecekleri konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/putinin-witkoff-ve-kushner-ile-kremlindeki-gorusmesi-sona-erdi-1108527733.html

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yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, jared kushner, abd, ukrayna, kiev