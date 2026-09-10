https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kiev-bolgesinde-infilak-eden-muhimmat-deposunun-eski-bir-sebze-depolama-tesisinde-bulundugu-1108659198.html

Kiev Bölgesi’nde infilak eden mühimmat deposunun eski bir sebze depolama tesisinde bulunduğu anlaşıldı

Kiev Bölgesi’nde infilak eden mühimmat deposunun eski bir sebze depolama tesisinde bulunduğu anlaşıldı

Sputnik Türkiye

Ağustos sonlarında Rus ordusunun saldırısında Kiev Bölgesi’ndeki Milaya köyünde infilak eden mühimmat deposunun eski bir sebze depolama tesisinde tertip... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T13:42+0300

2026-09-10T13:42+0300

2026-09-10T13:42+0300

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ukrayna güvenlik servisi

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ukrayna devlet soruşturma bürosu

vladimir zelenskiy

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Rus ordusunun geçtiğimiz ay sonu Kiev ve bölgesindeki askeri hedeflere düzenlediği saldırı sırasında Kiev Bölgesi’ndeki Milaya köyünde infilak eden mühimmat deposunun eski bir sebze depolama tesisinde tertip edildiği öğrenildi.Bu kararın Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) lojistik birimlerinden birinin yöneticisi tarafından alındığı, daha sonra bu kişinin ‘gerekli tüm güvenlik önlemlerini’ almamakla suçlandığı belirtildi.Olayı soruşturan Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, deponun yasa dışı bir şekilde konut binalarının yakınında bulundurulduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy, havaya uçurulan askeri deponun bir yerleşim bölgesinde yer almasından sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Milaya köyünde FP-1 ve FP-2 insansız hava araçlarına ait parçalar ile fırlatma motorlarının bulunduğu Fire Point şirketine ait deponun imha edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rus-ordusu-kiev-ve-odessadaki-hedefleri-sihalarla-vurdu-1108422464.html

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