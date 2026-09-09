https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/kasif-kozinoglunun-olumu-sorusturmasinda-feth-i-kabir-islemi-yapilacak-tarih-belli-oldu-1108638326.html

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü soruşturmasında feth-i kabir işlemi yapılacak tarih belli oldu

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü soruşturmasında feth-i kabir işlemi yapılacak tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacak. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T20:42+0300

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacağı bildirildi.İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyetin tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceği açıklandı.İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenleyecek.

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