https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html
İzmir'de banka soygunu girişimi: Ekipler sevk edildi
İzmir'de banka soygunu girişimi: Ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekibi sevk edilirken, çevrede... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T19:03+0300
2026-09-09T19:03+0300
2026-09-09T19:26+0300
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i̇zmir
karabağlar
banka
banka soygunu
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankada yaşanan soygun ihbarı, polis ekiplerini alarma geçirdi.İnönü Caddesi'ndeki özel bir bankaya gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışanlardan birini silahla rehin aldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ayrıca özel harekat polisleri sevk edildi.Polis ekipleri, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdde-banka-soygunu-cok-sayida-kisi-rehin-alindi-1106209321.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, karabağlar, banka, banka soygunu
i̇zmir, karabağlar, banka, banka soygunu
İzmir'de banka soygunu girişimi: Ekipler sevk edildi
19:03 09.09.2026 (güncellendi: 19:26 09.09.2026)
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankada yaşanan soygun ihbarı, polis ekiplerini alarma geçirdi.
İnönü Caddesi'ndeki özel bir bankaya gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışanlardan birini silahla rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ayrıca özel harekat polisleri sevk edildi.
Polis ekipleri, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalarını sürdürüyor.