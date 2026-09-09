https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/izmirde-banka-soygunu-girisimi-ekipler-sevk-edildi-1108636126.html

İzmir'de banka soygunu girişimi: Ekipler sevk edildi

İzmir'de banka soygunu girişimi: Ekipler sevk edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekibi sevk edilirken, çevrede... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T19:03+0300

2026-09-09T19:03+0300

2026-09-09T19:26+0300

türki̇ye

i̇zmir

karabağlar

banka

banka soygunu

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankada yaşanan soygun ihbarı, polis ekiplerini alarma geçirdi.İnönü Caddesi'ndeki özel bir bankaya gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışanlardan birini silahla rehin aldı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ayrıca özel harekat polisleri sevk edildi.Polis ekipleri, banka çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdde-banka-soygunu-cok-sayida-kisi-rehin-alindi-1106209321.html

türki̇ye

i̇zmir

karabağlar

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i̇zmir, karabağlar, banka, banka soygunu