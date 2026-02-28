https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/bahcelievlerde-uyusturucu-operasyonunda-silahli-catisma-1-jandarma-yaralandi-1103882739.html

Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 jandarma yaralandı

İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ateş açması sonucu bir jandarma yaralandı. İki zanlı gözaltına alınırken, üçüncü... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler’de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda çıkan silahlı çatışmada bir jandarma personelinin yaralandığını, iki şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat’ta Bahçelievler’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerle temasa geçti.Açıklamada, uyuşturucu alışverişi sırasında bölgede konuşlanan JASAT ekiplerinin hareketliliğini fark eden şüphelilerin görevlilere ateş açtığı belirtildi. Çıkan silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B.’nin kolundan yaralandığı bildirildi.Olay yerinde şüphelilerden H.K. ve O.I.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, üçüncü zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemet, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

