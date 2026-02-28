Türkiye
Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 jandarma yaralandı
Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 jandarma yaralandı
İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ateş açması sonucu bir jandarma yaralandı. İki zanlı gözaltına alınırken, üçüncü... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler’de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda çıkan silahlı çatışmada bir jandarma personelinin yaralandığını, iki şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat’ta Bahçelievler’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerle temasa geçti.Açıklamada, uyuşturucu alışverişi sırasında bölgede konuşlanan JASAT ekiplerinin hareketliliğini fark eden şüphelilerin görevlilere ateş açtığı belirtildi. Çıkan silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B.’nin kolundan yaralandığı bildirildi.Olay yerinde şüphelilerden H.K. ve O.I.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, üçüncü zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemet, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda silahlı çatışma: 1 jandarma yaralandı

02:14 28.02.2026
© AA / Muhammed Enes YıldırımBahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
İstanbul Bahçelievler’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ateş açması sonucu bir jandarma yaralandı. İki zanlı gözaltına alınırken, üçüncü şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler’de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda çıkan silahlı çatışmada bir jandarma personelinin yaralandığını, iki şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat’ta Bahçelievler’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerle temasa geçti.
Açıklamada, uyuşturucu alışverişi sırasında bölgede konuşlanan JASAT ekiplerinin hareketliliğini fark eden şüphelilerin görevlilere ateş açtığı belirtildi. Çıkan silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B.’nin kolundan yaralandığı bildirildi.
Olay yerinde şüphelilerden H.K. ve O.I.’nin yakalanarak gözaltına alındığı, üçüncü zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemet, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
