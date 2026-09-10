https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/irlanda-basbakani-bati-seriada-terorist-yerlesimciler-filistinlileri-yerinden-ediyor-1108672985.html

İrlanda Başbakanı: Batı Şeria'da terörist yerleşimciler Filistinlileri yerinden ediyor

İrlanda Başbakanı: Batı Şeria'da terörist yerleşimciler Filistinlileri yerinden ediyor

Sputnik Türkiye

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına desteğini yineleyerek, "Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret" ifadelerini kullandı.

2026-09-10T19:29+0300

2026-09-10T19:29+0300

2026-09-10T19:29+0300

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Martin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ‘V4+İrlanda’ zirvesi sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.12 ülkenin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına destek verdiklerini yineleyen Martin, kararın ardından İsrail'in İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatmasını "gereksiz" diye nitelendirdi.Martin, bunun "aşırı" bir tepki olduğunu dile getirerek, İsrail hükümetini, insani kaygılardan yola çıkarak bu tür kararlar alan demokratik ülkelere saygı göstermeye çağırdı ve ekledi:'2 milyon, bölgenin 3'te 1'ine sıkıştırılamaz'Martin, Batı Şeria'nın iki devletli çözüm için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında dünyanın büyük tedirginlik yaşadığına işaret eden Martin, "2 milyon insanın kelimenin tam anlamıyla o bölgenin üçte birine sıkıştırılması ahlaki açıdan kabul edilemez" ifadesini kullandı.Martin, Gazze'ye yapılan insani yardımların kasıtlı olarak geciktirildiğini ve engellendiğini hatırlatarak, "insanlık adına" ve oradaki Filistinlilerin insani ihtiyaçları için ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

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