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İrlanda Başbakanı: Batı Şeria'da terörist yerleşimciler Filistinlileri yerinden ediyor
İrlanda Başbakanı: Batı Şeria'da terörist yerleşimciler Filistinlileri yerinden ediyor
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına desteğini yineleyerek, "Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret" ifadelerini kullandı.
2026-09-10T19:29+0300
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Martin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ‘V4+İrlanda’ zirvesi sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.12 ülkenin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına destek verdiklerini yineleyen Martin, kararın ardından İsrail'in İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatmasını "gereksiz" diye nitelendirdi.Martin, bunun "aşırı" bir tepki olduğunu dile getirerek, İsrail hükümetini, insani kaygılardan yola çıkarak bu tür kararlar alan demokratik ülkelere saygı göstermeye çağırdı ve ekledi:'2 milyon, bölgenin 3'te 1'ine sıkıştırılamaz'Martin, Batı Şeria'nın iki devletli çözüm için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında dünyanın büyük tedirginlik yaşadığına işaret eden Martin, "2 milyon insanın kelimenin tam anlamıyla o bölgenin üçte birine sıkıştırılması ahlaki açıdan kabul edilemez" ifadesini kullandı.Martin, Gazze'ye yapılan insani yardımların kasıtlı olarak geciktirildiğini ve engellendiğini hatırlatarak, "insanlık adına" ve oradaki Filistinlilerin insani ihtiyaçları için ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/son-dakika-haberleri-amerikan-basini-beyaz-saray-yetkilileri-trumpa-iranin-2029a-kadar-direnebilecegini-soyledi-1108668272.html
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gazze, filistin, batı şeria, i̇rlanda
gazze, filistin, batı şeria, i̇rlanda

İrlanda Başbakanı: Batı Şeria'da terörist yerleşimciler Filistinlileri yerinden ediyor

19:29 10.09.2026
© REUTERS Radovan StoklasaMicheal Martin
Micheal Martin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© REUTERS Radovan Stoklasa
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, "Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret" ifadelerini kullandı.
Martin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ‘V4+İrlanda’ zirvesi sonrası yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
12 ülkenin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağına destek verdiklerini yineleyen Martin, kararın ardından İsrail'in İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatmasını "gereksiz" diye nitelendirdi.
Martin, bunun "aşırı" bir tepki olduğunu dile getirerek, İsrail hükümetini, insani kaygılardan yola çıkarak bu tür kararlar alan demokratik ülkelere saygı göstermeye çağırdı ve ekledi:

Batı Şeria'da yaşananlar, terörist yerleşimcilerin oradaki Filistinlileri yerinden etmesinden ibaret. Bu şekilde hareket ederek sadece Filistinlilerin insan haklarını ihlal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda gelecekte iki devletli bir çözümün gerçekleşme olasılığını da baltalıyorlar.

'2 milyon, bölgenin 3'te 1'ine sıkıştırılamaz'

Martin, Batı Şeria'nın iki devletli çözüm için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.
Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında dünyanın büyük tedirginlik yaşadığına işaret eden Martin, "2 milyon insanın kelimenin tam anlamıyla o bölgenin üçte birine sıkıştırılması ahlaki açıdan kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Martin, Gazze'ye yapılan insani yardımların kasıtlı olarak geciktirildiğini ve engellendiğini hatırlatarak, "insanlık adına" ve oradaki Filistinlilerin insani ihtiyaçları için ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.
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