Garibabadi: Bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar

İran'ın güvence altındaki nükleer tesislerine saldırıyorlar, normal doğrulama sürecini bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar.

Bu kurgularla ne kendi politikalarınızın ve eylemlerinizin başarısızlığını telafi edebilirsiniz ne de Güvenlik Konseyi'nde bir sonuç elde edebilirsiniz.