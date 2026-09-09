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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/garibabadi-bozuyorlar-ve-sonra-ayni-bozulmayi-uaea-yonetim-kurulunda-karar-cikarmak-icin-bahane-1108639685.html
Garibabadi: Bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar
Garibabadi: Bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, UAEA’nın İran’ın nükleer dosyasını BMGK’ye sevk etme kararına tepki göstererek, “Kendi politikalarınızın ve... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran’ın nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edilmesini öngören kararına tepki gösterdi:UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 'gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı' gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının BMGK ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/irandan-hurmuz-bogazi-disinda-genis-deniz-alanini-kisitli-bolge-ilan-etme-karari-1108630431.html
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Garibabadi: Bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar

23:04 09.09.2026
© REUTERS Nathan HowardWashington'da İran bayrağı
Washington'da İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
© REUTERS Nathan Howard
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, UAEA’nın İran’ın nükleer dosyasını BMGK’ye sevk etme kararına tepki göstererek, “Kendi politikalarınızın ve eylemlerinizin başarısızlığını bu kurgularla telafi edemezsiniz” dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran’ın nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edilmesini öngören kararına tepki gösterdi:

İran'ın güvence altındaki nükleer tesislerine saldırıyorlar, normal doğrulama sürecini bozuyorlar ve sonra aynı bozulmayı UAEA Yönetim Kurulu'nda karar çıkarmak için bahane olarak kullanıyorlar.

Bu kurgularla ne kendi politikalarınızın ve eylemlerinizin başarısızlığını telafi edebilirsiniz ne de Güvenlik Konseyi'nde bir sonuç elde edebilirsiniz.

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 'gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı' gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının BMGK ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etmişti.
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