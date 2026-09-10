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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iran-hukumeti-dusman-sizintisinin-tanimini-genisletmeyi-planlayan-yasa-tasarisina-karsi-cikti-1108663118.html
İran hükümeti ‘düşman sızıntısının’ tanımını genişletmeyi planlayan yasa tasarısına karşı çıktı
İran hükümeti ‘düşman sızıntısının’ tanımını genişletmeyi planlayan yasa tasarısına karşı çıktı
Sputnik Türkiye
İran hükümeti, yabancı medya ve enstitüleri de etkileyecek ‘düşman sızma’ tanımlamasının genişletilmesi ihtimalini devre dışı bıraktı.
2026-09-10T15:06+0300
2026-09-10T15:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
haberler
pentagon
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İran parlamentosuna Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından getirilen yasa teklifinde, dış etkiyi artırma amacıyla bilgi paylaşan, bilimsel işbirliği ya da diğer aktivitelerde bulunan yabancı medya ve enstitülerle ilgili önlemleri ‘sıkılaştırmayı’ önerdi.Ancak yasa teklifi, parlamentoda kabul etmedi.Batı medyası, gelişmeyi “İran parlamentosunda, daha sert çizgide olanlara karşı bir sinyal” olarak yorumladı.ABD-İran arasında son durumABD ile İran arasındaki çatışma bu hafta tekrar tırmandı. ABD'nin 5 İran petrol tankerini imha ettiğini açıklamasının ardından İran, Ürdün'deki ABD askeri tesislerini ve Körfez'deki bazı gemileri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri, yeni açıklamasında eylemlerin ‘tırmandırıcı sonuçları’ olacağı uyarısında bulundu.Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden olduİran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-iran-savasinda-hareketlilik-suruyor-abdnin-asil-hedefi-ortadoguda-cini-yavaslatmak--1108629779.html
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i̇ran, abd, haberler, pentagon
i̇ran, abd, haberler, pentagon

İran hükümeti ‘düşman sızıntısının’ tanımını genişletmeyi planlayan yasa tasarısına karşı çıktı

15:06 10.09.2026
© REUTERS Tima Agencyİran Parlamentosu
İran Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© REUTERS Tima Agency
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İran hükümeti, yabancı medya ve enstitüleri de etkileyecek 'düşman sızma' tanımlamasının genişletilmesi ihtimalini devre dışı bıraktı.
İran parlamentosuna Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından getirilen yasa teklifinde, dış etkiyi artırma amacıyla bilgi paylaşan, bilimsel işbirliği ya da diğer aktivitelerde bulunan yabancı medya ve enstitülerle ilgili önlemleri ‘sıkılaştırmayı’ önerdi.
Ancak yasa teklifi, parlamentoda kabul etmedi.
Batı medyası, gelişmeyi “İran parlamentosunda, daha sert çizgide olanlara karşı bir sinyal” olarak yorumladı.

ABD-İran arasında son durum

ABD ile İran arasındaki çatışma bu hafta tekrar tırmandı. ABD'nin 5 İran petrol tankerini imha ettiğini açıklamasının ardından İran, Ürdün'deki ABD askeri tesislerini ve Körfez'deki bazı gemileri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri, yeni açıklamasında eylemlerin ‘tırmandırıcı sonuçları’ olacağı uyarısında bulundu.
Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden oldu
İran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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