https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/iran-hukumeti-dusman-sizintisinin-tanimini-genisletmeyi-planlayan-yasa-tasarisina-karsi-cikti-1108663118.html

İran hükümeti ‘düşman sızıntısının’ tanımını genişletmeyi planlayan yasa tasarısına karşı çıktı

İran hükümeti ‘düşman sızıntısının’ tanımını genişletmeyi planlayan yasa tasarısına karşı çıktı

Sputnik Türkiye

İran hükümeti, yabancı medya ve enstitüleri de etkileyecek ‘düşman sızma’ tanımlamasının genişletilmesi ihtimalini devre dışı bıraktı.

2026-09-10T15:06+0300

2026-09-10T15:06+0300

2026-09-10T15:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran parlamentosuna Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından getirilen yasa teklifinde, dış etkiyi artırma amacıyla bilgi paylaşan, bilimsel işbirliği ya da diğer aktivitelerde bulunan yabancı medya ve enstitülerle ilgili önlemleri ‘sıkılaştırmayı’ önerdi.Ancak yasa teklifi, parlamentoda kabul etmedi.Batı medyası, gelişmeyi “İran parlamentosunda, daha sert çizgide olanlara karşı bir sinyal” olarak yorumladı.ABD-İran arasında son durumABD ile İran arasındaki çatışma bu hafta tekrar tırmandı. ABD'nin 5 İran petrol tankerini imha ettiğini açıklamasının ardından İran, Ürdün'deki ABD askeri tesislerini ve Körfez'deki bazı gemileri hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri, yeni açıklamasında eylemlerin ‘tırmandırıcı sonuçları’ olacağı uyarısında bulundu.Saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sonrası görece sakin dönemin ardından deniz taşımacılığı ve enerji altyapısının yeniden doğrudan çatışmanın merkezine oturmasına neden olduİran Devrim Muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nın girişinde bir ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıklamış ve deniz aracının görüntüsünü paylaşmıştı. Pentagon ise aracın kaybedildiğini doğrularken, bunun eski bir model olduğunu ve gizli sistem veya veri taşımadığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-iran-savasinda-hareketlilik-suruyor-abdnin-asil-hedefi-ortadoguda-cini-yavaslatmak--1108629779.html

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