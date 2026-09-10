https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/hindistanda-sel-felaketi-43-milyon-kisi-etkilendi-1108671451.html

Hindistan'da sel felaketi: 4.3 milyon kişi etkilendi

Hindistan'da sel felaketi: 4.3 milyon kişi etkilendi

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sellerden 14 bölgede 4.3 milyon kişi etkilendi. Çok sayıda nehir tehlike seviyesinin üzerinde akmaya... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T18:28+0300

2026-09-10T18:28+0300

2026-09-10T18:28+0300

yaşam

yağmur

sel

hindistan

muson yağmurları

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Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sellerden 4 milyondan fazla kişi etkilendi.Eyaletin Afet Yönetimi Departmanının bültenine göre, 14 bölgede toplam 4.3 milyon kişi sellerden etkilendi.Yetkililer, sellerden en fazla etkilenen bölgelerin Patna, Bhojpur, Saran, Vaishali, Bhagalpur, Begusarai ve Buxar olduğunu açıkladı.Çok sayıda nehir tehlike seviyesinin üzerinde akmaya devam ederken, sellerden etkilenenler için çeşitli bölgelerde 951 aşevi faaliyet gösteriyor.Devlet yayın kuruluşu DD News'e göre ayrıca 15 yardım kampında 11 bin 255 kişiye barınma, gıda, sağlık hizmetleri ve diğer imkanlar sağlanıyor.Yeni seller yaşanması ihtimali ve hızlı yardım ile kurtarma çalışmalarına duyulan ihtiyaç nedeniyle Eyalet Afet Müdahale Gücü ve Ulusal Afet Müdahale Gücüne bağlı çok sayıda ekip eyaletin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.Hindistan'da her yıl genellikle haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağmurları, sık sık sellere ve büyük çaplı maddi hasara yol açıyor.Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde heyelanlara ve sellere neden oldu.

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