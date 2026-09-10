https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/havran-siyah-incirinin-8-bin-yillik-kalintilari-ortaya-cikti-1108653464.html
Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı
Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de Andık Mağarası'ndaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntıları ortaya çıkarıldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:14+0300
2026-09-10T12:14+0300
2026-09-10T12:14+0300
yaşam
havran
incir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108653158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d63e5a493fbbed314858e77622bc554.png
Balıkesir Havran'da Andık Mağarası'nda yapılan kazılarda Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıkarıldı.Bölgedeki varlığı milattan önce 6300 yılına uzanıyor1949 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından keşfedilen Andık Mağarası'ndaki kazılarını sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibi, bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının milattan önce 6300 yılına uzandığını tespit etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, mağaradaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntısını bulduklarını anlatarak şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/hititler-4-bin-yil-once-sakladi-dunyada-sadece-ankara-golbasinda-yetisen-endemik-sevgi-ciceginin-1108649111.html
havran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108653158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9caccb1c6d24c6f9043a106b80ca723f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
havran , incir
Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı
Balıkesir'de Andık Mağarası'ndaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Balıkesir Havran'da Andık Mağarası'nda yapılan kazılarda Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Bölgedeki varlığı milattan önce 6300 yılına uzanıyor
1949 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından keşfedilen Andık Mağarası'ndaki kazılarını sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibi, bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının milattan önce 6300 yılına uzandığını tespit etti.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, mağaradaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntısını bulduklarını anlatarak şu bilgileri paylaştı:
"Havran'ın önemli ürünlerinden biri, coğrafi işaret tescilli incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan Karbon-14 testine göre milattan önce 6300 yılına tarihlendiği görüyoruz. Yani Havran'ın meşhur incirinin aslında Neolitik Dönem'den beri bölgede var olduğunu söyleyebiliriz. Beslenme için tabii ki birçok ürünü buluyoruz. Arpa, buğday, birçok ürünü saptadığımız tabakalarda ele geçiriyoruz ama incir çok iyi korumuş ve yani sayısı da oldukça fazla. Bir kenara yığılmış, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden biri."