Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/havran-siyah-incirinin-8-bin-yillik-kalintilari-ortaya-cikti-1108653464.html
Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı
Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de Andık Mağarası'ndaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntıları ortaya çıkarıldı. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T12:14+0300
2026-09-10T12:14+0300
yaşam
havran
incir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108653158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d63e5a493fbbed314858e77622bc554.png
Balıkesir Havran'da Andık Mağarası'nda yapılan kazılarda Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıkarıldı.Bölgedeki varlığı milattan önce 6300 yılına uzanıyor1949 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından keşfedilen Andık Mağarası'ndaki kazılarını sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibi, bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının milattan önce 6300 yılına uzandığını tespit etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, mağaradaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntısını bulduklarını anlatarak şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/hititler-4-bin-yil-once-sakladi-dunyada-sadece-ankara-golbasinda-yetisen-endemik-sevgi-ciceginin-1108649111.html
havran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108653158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9caccb1c6d24c6f9043a106b80ca723f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
havran , incir
havran , incir

Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıktı

12:14 10.09.2026
kara incir
kara incir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Abone ol
Balıkesir'de Andık Mağarası'ndaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Balıkesir Havran'da Andık Mağarası'nda yapılan kazılarda Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları ortaya çıkarıldı.
kara incir
kara incir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
kara incir

Bölgedeki varlığı milattan önce 6300 yılına uzanıyor

1949 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından keşfedilen Andık Mağarası'ndaki kazılarını sürdüren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibi, bu yılki çalışmalar kapsamında coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının milattan önce 6300 yılına uzandığını tespit etti.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, mağaradaki kazılarda Havran siyah incirinin kalıntısını bulduklarını anlatarak şu bilgileri paylaştı:
"Havran'ın önemli ürünlerinden biri, coğrafi işaret tescilli incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan Karbon-14 testine göre milattan önce 6300 yılına tarihlendiği görüyoruz. Yani Havran'ın meşhur incirinin aslında Neolitik Dönem'den beri bölgede var olduğunu söyleyebiliriz. Beslenme için tabii ki birçok ürünü buluyoruz. Arpa, buğday, birçok ürünü saptadığımız tabakalarda ele geçiriyoruz ama incir çok iyi korumuş ve yani sayısı da oldukça fazla. Bir kenara yığılmış, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden biri."
Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
YAŞAM
Hititler 4 bin yıl önce sakladı: Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği'nin antik tohumu bulundu
10:14

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала