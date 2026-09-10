https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/havelsandan-misira-iha-hamlesi-hamza-1-icin-satis-anlasmasi-yapildi-1108644706.html

HAVELSAN'dan Mısır'a İHA hamlesi: HAMZA-1 için satış anlaşması yapıldı

HAVELSAN'dan Mısır'a İHA hamlesi: HAMZA-1 için satış anlaşması yapıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Mısır arasındaki savunma sanayii iş birliğinde yeni bir adım atıldı. HAVELSAN ile Mısır'ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:10+0300

2026-09-10T09:10+0300

2026-09-10T09:15+0300

savunma

mısır

kahire

havelsan

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

türkiye

haberler

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Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden HAVELSAN, Mısır'daki ortak üretim çalışmalarının ardından HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı (İHA) programında ticari aşamaya geçti.Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026 kapsamında HAVELSAN ile Mısır'ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu arasında HAMZA-1'in satışına yönelik anlaşma imzalandı.Anlaşma, iki kuruluşun otonom insansız sistemler alanında yaklaşık bir yıldır yürüttüğü iş birliğinin yeni aşamasını oluşturuyor.İş birliğinin temeli 2025'te atılmıştıHAVELSAN ile AOI arasındaki ortaklığın temeli 26 Ağustos 2025'te imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla atıldı.Söz konusu anlaşma, dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır'da ortak üretilmesini kapsıyordu.Yeni satış anlaşmasıyla birlikte, başlangıçta teknoloji ve ortak üretim üzerine kurulan iş birliği artık ticari satış ve teslimat aşamasına taşınmış oldu.HAVELSAN'ın İHA teknolojisi Mısır'da üretimle buluştuHAMZA-1, HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki mühendislik altyapısıyla AOI'nin Mısır'daki yerel üretim kapasitesini bir araya getiren bir platform olarak geliştirildi.HAVELSAN daha önce BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev ihtiyaçlarına yönelik insansız hava araçları geliştirmişti.Bu platformlardan elde edilen mühendislik ve teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır'ın yerel üretim altyapısına taşındı.HAMZA-1 ilk kez Kahire'de gösterilmiştiTürkiye-Mısır ortaklığının ilk somut ürünlerinden biri olan HAMZA-1, Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025 savunma fuarında kamuoyuna tanıtılmıştı.Platformun ortaya çıkmasıyla birlikte iki kuruluş arasındaki iş birliği yalnızca mutabakat düzeyinde kalmayarak çalışan bir insansız hava aracı sistemine dönüşmüştü.El Alamein'de imzalanan yeni anlaşma ise programın ortak geliştirme ve üretimden satış aşamasına geçtiğini ortaya koydu.HAMZA-1'de ticari dönem başladıSatış anlaşmasıyla HAMZA-1 programının yeni aşamasına geçilirken, sistemlerin önümüzdeki dönemde teslim edilmesi bekleniyor.Anlaşma kapsamında kaç adet HAMZA-1'in satılacağı, sözleşmenin toplam mali değeri ve ayrıntılı teslimat takvimi konusunda ise mevcut açıklamada bilgi paylaşılmadı.HAMZA-1'in satış aşamasına ulaşması, HAVELSAN'ın teknolojilerinin yerel ortaklarla birlikte geliştirilerek uluslararası pazarlara taşınması açısından da önem taşıyor.Türkiye-Mısır savunma iş birliğinde yeni dönemHAMZA-1 programı, son dönemde gelişen Türkiye-Mısır savunma teknolojileri iş birliğinin somut projelerinden biri olarak öne çıkıyor.Model, HAVELSAN'ın teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerinin ortak ülkenin üretim altyapısıyla birleştirilmesini ve sistemlerin yerel imkanlarla üretilmesini temel alıyor.El Alamein'de imzalanan satış anlaşmasıyla birlikte 26 Ağustos 2025'te başlayan ortak üretim süreci, yaklaşık bir yıl içinde ticari aşamaya ulaşmış oldu.HAMZA-1 sistemlerinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek teslimatları, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma sanayii ortaklığının bundan sonraki seyri açısından da yakından takip edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-iran-savasinda-hareketlilik-suruyor-abdnin-asil-hedefi-ortadoguda-cini-yavaslatmak--1108629779.html

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mısır, kahire, havelsan, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), türkiye, haberler