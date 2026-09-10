https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/gunder-bir-sekerli-icecek-tuketmek-kanser-riskini-artiriyor-kadinlarda-fark-daha-belirgin-1108652918.html

Günde bir şekerli içecek tüketmek kanser riskini artırıyor: Kadınlarda fark daha belirgin

Günde bir şekerli içecek tüketmek kanser riskini artırıyor: Kadınlarda fark daha belirgin

Sputnik Türkiye

112 binden fazla kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, günde en az bir şekerli içecek tüketenlerde mide kanseri riskinin ayda birden az tüketenlere göre... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T12:09+0300

2026-09-10T12:09+0300

2026-09-10T12:09+0300

sağlik

şekerli içecek

kanser

mide

bakteri

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Mass General Brigham Kanser Enstitüsü araştırmacıları, şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasında dikkat çeken bir bağlantı tespit etti. On yıllara yayılan verilerin incelendiği araştırmada, her gün şekerli içecek tüketen kadın ve erkeklerde riskin daha yüksek olduğu görüldü.Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada 112 bin 284 kişinin beslenme, yaşam tarzı ve sağlık verileri incelendi. Uzun yıllar süren takip sırasında katılımcılardan 278'inde mide kanseri gelişti.Araştırmada gazlı şekerli içecekler, meyveli içecekler, limonata ve spor içecekleri şekerli içecekler arasında değerlendirildi.Her gün içenlerde risk 2.45 katAraştırmacılar, mide kanseri riskini etkileyebilecek diğer faktörleri de hesaba kattıktan sonra, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketenlerde mide kanseri riskinin ayda bir porsiyondan az tüketenlere göre 2.45 kat daha yüksek olduğunu belirledi. Bu bağlantı hem kadınlarda hem de erkeklerde görüldü.Kadınlarda ise fark daha belirgin çıktı. Günde birden fazla şekerli içecek tüketen kadınlarda mide kanseri riski, bu içecekleri çok seyrek tüketenlere kıyasla 3.04 kat daha yüksek bulundu.Şekerli içeceklerde yaygın olarak bulunan fruktozu daha fazla tüketenlerde de mide kanserinin daha sık görüldüğü tespit edildi.Buna karşılık araştırmada yapay tatlandırıcılı düşük kalorili içeceklerle mide kanseri arasında benzer bir bağlantı bulunmadı.Araştırmacılar nedensellik konusunda uyardıAraştırmacılar, elde edilen sonuçların şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine yol açtığını kanıtlamadığının altını çizdi. Çalışma, iki durum arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.Ekip ayrıca mide kanseri için bilinen bir risk faktörü olan H. pylori bakterisini de inceledi. Bu konuda verisi bulunan 940 kişinin üçte birinden fazlasında enfeksiyon tespit edildi ancak şekerli içecek tüketimi ile H. pylori enfeksiyonu arasında bağlantı bulunmadı.Araştırmacılar, katılımcıların büyük bölümünün beyaz olması ve bazı kişilerin H. pylori durumu ile ailede mide kanseri geçmişine ilişkin bilgilerin sınırlı kalması nedeniyle sonuçların daha fazla araştırmayla doğrulanması gerektiğini belirtti.

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şekerli içecek, kanser, mide, bakteri