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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/istanbulda-3-plaj-halk-sagligi-standartlarina-uygun-olmadigi-gerekcesiyle-kapatildi-1108630588.html
İstanbul'da 3 plaj 'halk sağlığı standartlarına' uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
İstanbul'da 3 plaj 'halk sağlığı standartlarına' uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanları geçici olarak kapatıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T16:01+0300
2026-09-09T16:01+0300
sağlik
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
bakırköy
halk plajı
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İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanların 'halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ⁠Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir" denildi. 15 plajdan numune alındı İstanbul Valiliği, kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yapılan incelemede, Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ⁠Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır. Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/yesilkoydeki-iki-plajda-korkutan-tablo-su-kalitesi-dusuk-seviyede-1108142974.html
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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bakırköy, halk plajı
i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), bakırköy, halk plajı

İstanbul'da 3 plaj 'halk sağlığı standartlarına' uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı

16:01 09.09.2026
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanları geçici olarak kapatıldı.
İstanbul'da 3 plajdaki yüzme alanların 'halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ⁠Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

15 plajdan numune alındı

İstanbul Valiliği, kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan incelemede, Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ⁠Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır. Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."
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