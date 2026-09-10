https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/guatemala-ile-belize-siniri-cizgisi-evlerin-icinden-geciyor-1108658427.html

Guatemala ile Belize sınırı çizgisi evlerin içinden geçiyor

Guatemala ile Belize sınırı çizgisi evlerin içinden geçiyor

Sputnik Türkiye

Orta Amerika'da Guatemala ile Belize arasındaki 160 yılı aşkın süredir devam eden toprak anlaşmazlığı, sınır hattındaki yerleşimlerde günlük yaşamın bir parçası haline geldi.

2026-09-10T13:15+0300

2026-09-10T13:15+0300

2026-09-10T13:15+0300

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Guatemala'nın Belize sınırındaki Melchor de Mencos kentinde sınır, alışılmış sınır görüntülerinden oldukça farklı bir manzara ortaya çıkarıyor. Sınır hattı bazı bölgelerde evlerin arasından geçerken, bölgede yaşayan insanlar iki ülke arasındaki toprak anlaşmazlığının gölgesinde günlük hayatlarını sürdürüyor.Sınır geçiş noktasında araç ve yayaların hareketliliği devam ederken, hattın yakınındaki yerleşimlerde toprak yollar, tek katlı evler ve tarım arazileri dikkati çekiyor. Bölgedeki bazı evlerin sınır çizgisine son derece yakın olması, anlaşmazlığın yalnızca diplomatik bir mesele olmadığını, yerel halkın yaşam alanlarına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.Sınır çizgisinin ikiye böldüğü bir evde yaşayan ailenin aynı hat üzerinde yeni bir ev daha inşa ettiği görülüyor. Sınır bölgesindeki bir nehirde insanların serinlediği, yerel halkın motosikletlerle toprak yollarda ilerlediği ve günlük yaşamın olağan akışında devam ettiği görülürken, birkaç kilometre ötede iki ülke arasındaki egemenlik anlaşmazlığı diplomatik ve hukuki boyutuyla sürüyor.160 yılı aşkın süredir çözülemediGuatemala ile Belize arasındaki toprak anlaşmazlığının kökeni 19. yüzyıla uzanıyor.Britanya ile Guatemala 1859'da iki ülke arasındaki sınırları belirleyen bir anlaşma imzaladı. Ancak Guatemala, sonraki yıllarda Britanya'nın anlaşmanın ulaşım altyapısına ilişkin hükümlerini yerine getirmediğini savunarak anlaşmanın geçerliliğine itiraz etti.Guatemala 1946'da 1859 tarihli anlaşmayı geçersiz ilan etme yönünde resmi adım attı. Belize ise anlaşmanın geçerli olduğunu ve sınırların bu anlaşmayla belirlendiğini savunuyor.Anlaşmazlık UAD'ye taşındıUzun yıllar boyunca müzakerelerle çözülmeye çalışılan anlaşmazlık, sonunda Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşındı.Guatemala ve Belize, 2008'de imzaladıkları özel anlaşmayla Guatemala'nın Belize toprakları, adaları ve bunlara bağlı deniz alanları üzerindeki iddialarının UAD tarafından nihai olarak çözüme kavuşturulmasını kabul etti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iki ülkede de referandum yapılması gerekiyordu.Guatemala'da Nisan 2018'de yapılan referandumda halk anlaşmazlığın UAD'ye götürülmesini onayladı. Belize'de Mayıs 2019'da yapılan referandumdan da aynı yönde sonuç çıkmasının ardından mahkeme davayı resmen ele aldı.Bu yıl, haziran ayında Panama'da bir araya gelen Guatemala ve Belize dışişleri yetkilileri de UAD'nin vereceği kararı nihai ve bağlayıcı olarak kabul edeceklerini ve kararı iyi niyetle uygulayacaklarını yineledi.

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