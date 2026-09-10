https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/girtlak-kanseri-olup-sesini-kaybetmisti-arabesk-muziginin-unlu-sesi-tudanyanin-son-hali-ortaya-1108665686.html

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti: Arabesk müziğinin ünlü sesi Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı

Gırtlak kanseri olup sesini kaybetmişti: Arabesk müziğinin ünlü sesi Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Arabesk müziğinin ünlü ismi Tüdanya'nın son hali ortaya çıktı. Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T15:39+0300

2026-09-10T15:39+0300

2026-09-10T15:39+0300

yaşam

gırtlak kanseri

tüdanya

arabesk

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Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden arabesk müziğinin ünlü sesi Tüdanya'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin şarkı sözü yazdığı ve müzikle ilgilendiği belirtilirken Tüdanya'ya binlerce "Şifa diliyoruz" mesajı yağdı.Sesini kaybedince müzik sektöründen uzaklaştı'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Tüdanya, 2020 yılında kalp krizi geçirmişti. Tüdanya’ya daha sonra ise gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Müzik sektöründen uzaklaşan Tüdanya'yı sosyal medya fenomeni Murat Salahlı'nın son paylaşımıyla ortaya çıktı. Salahlı ünlü isimle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından “Uzun süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden Tüdanya’nın karşısında bir kez daha ne kadar güçlü bir kadın olduğunu gördüm. Her ne kadar hayat ona zor sınavlar yaşatmış olsa da o, hiçbir zaman umudunu ve üretme isteğini kaybetmedi. Tüdanya, hâlâ şarkı sözleri yazıyor, yeni eserler üretiyor ve müzikle hayata tutunmaya devam ediyor” ifadeleriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı fotoğrafa yorum yaptı.

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gırtlak kanseri, tüdanya, arabesk