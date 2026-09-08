Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/sarkici-celik-iyilik-hareketiyle-5-milyon-lira-harcayip-onlarca-veresiye-defterini-kapatti-1108594528.html
Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı
Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Çelik'in, başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında Türkiye'deki farklı illerini gezerek 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattığı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T15:06+0300
2026-09-08T15:06+0300
yaşam
çelik
yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108594375_0:106:1206:784_1920x0_80_0_0_d270b0ed03e3851ef0ddb32ef3507167.jpg
Ünlü pop sanatçısı Çelik, kendi başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını ödedi. Ünlü ismin 1.5 yılda kendi cebinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. 5 milyonluk borç kapattıGazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre ünlü isim, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukta olduğu mahalleleri tespit ederek bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkal ve çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, bu süreçte harcadığı tutarın 5 milyon TL sınırına dayandığı belirtildi.Herkes kendi yardımını kendi yapsınDestek sürecini herhangi bir dernek veya vakıf çatısı altında yürütmeyen Çelik, diğer isimlerden gelen maddi katkı taleplerini de geri çeviriyor. Birçok kişiinn "Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır" şeklindeki tekliflerini kabul etmediği öğrenilen sanatçının, "Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim" dediği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sarkici-celik-kendisinden-800-bin-lira-isteyen-takipcisine-isyan-etti-kullandigim-kredi-karti-150-1099377752.html
çelik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/08/1108594375_0:0:1206:905_1920x0_80_0_0_c79a3cf119f57d003ceee0a08f0a0f80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çelik, yardım
çelik, yardım

Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı

15:06 08.09.2026
Çelik Erişçi sosyal medya
Çelik Erişçi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Abone ol
Şarkıcı Çelik'in, başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında Türkiye'deki farklı illerini gezerek 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattığı ortaya çıktı.
Ünlü pop sanatçısı Çelik, kendi başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını ödedi. Ünlü ismin 1.5 yılda kendi cebinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.
Çelik Erişçi sosyal medya
Çelik Erişçi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Çelik Erişçi sosyal medya

5 milyonluk borç kapattı

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre ünlü isim, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukta olduğu mahalleleri tespit ederek bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkal ve çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, bu süreçte harcadığı tutarın 5 milyon TL sınırına dayandığı belirtildi.

Herkes kendi yardımını kendi yapsın

Destek sürecini herhangi bir dernek veya vakıf çatısı altında yürütmeyen Çelik, diğer isimlerden gelen maddi katkı taleplerini de geri çeviriyor. Birçok kişiinn "Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır" şeklindeki tekliflerini kabul etmediği öğrenilen sanatçının, "Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim" dediği belirtiliyor.
Çelik Erişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
Şarkıcı Çelik kendisinden 800 bin lira isteyen takipçisine isyan etti: 'Kullandığım kredi kartı 150 bin lira'
15 Eylül 2025, 15:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала