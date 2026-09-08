https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/sarkici-celik-iyilik-hareketiyle-5-milyon-lira-harcayip-onlarca-veresiye-defterini-kapatti-1108594528.html
Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı
Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Çelik'in, başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında Türkiye'deki farklı illerini gezerek 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattığı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T15:06+0300
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Ünlü pop sanatçısı Çelik, kendi başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını ödedi. Ünlü ismin 1.5 yılda kendi cebinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı. 5 milyonluk borç kapattıGazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre ünlü isim, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukta olduğu mahalleleri tespit ederek bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkal ve çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, bu süreçte harcadığı tutarın 5 milyon TL sınırına dayandığı belirtildi.Herkes kendi yardımını kendi yapsınDestek sürecini herhangi bir dernek veya vakıf çatısı altında yürütmeyen Çelik, diğer isimlerden gelen maddi katkı taleplerini de geri çeviriyor. Birçok kişiinn "Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır" şeklindeki tekliflerini kabul etmediği öğrenilen sanatçının, "Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim" dediği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sarkici-celik-kendisinden-800-bin-lira-isteyen-takipcisine-isyan-etti-kullandigim-kredi-karti-150-1099377752.html
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çelik, yardım
Şarkıcı Çelik, 'İyilik Hareketi'yle 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattı
Şarkıcı Çelik'in, başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında Türkiye'deki farklı illerini gezerek 5 milyon lira harcayıp onlarca veresiye defterini kapattığı ortaya çıktı.
Ünlü pop sanatçısı Çelik, kendi başlattığı 'İyilik Hareketi' kapsamında bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye borçlarını ödedi. Ünlü ismin 1.5 yılda kendi cebinden yaklaşık 5 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre ünlü isim, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunlukta olduğu mahalleleri tespit ederek bakkal, eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini tek tek kapatıyor. Bugüne kadar 70 bakkal ve çok sayıda eczanenin borcunu üstlenen sanatçının, bu süreçte harcadığı tutarın 5 milyon TL sınırına dayandığı belirtildi.
Herkes kendi yardımını kendi yapsın
Destek sürecini herhangi bir dernek veya vakıf çatısı altında yürütmeyen Çelik, diğer isimlerden gelen maddi katkı taleplerini de geri çeviriyor. Birçok kişiinn "Parayı sana verelim, yardımı sen ulaştır" şeklindeki tekliflerini kabul etmediği öğrenilen sanatçının, "Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim" dediği belirtiliyor.