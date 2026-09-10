https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ft-ukraynada-60tan-fazla-milletvekili-hakkinda-yolsuzluk-sorusturmasi-acildi-1108660859.html

FT: Ukrayna’da 60’tan fazla milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

FT: Ukrayna’da 60’tan fazla milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) 60'ı aşkın milletvekili hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kurum yetkilileri, soruşturmaya uğrayan... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:14+0300

2026-09-10T14:14+0300

2026-09-10T14:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

avrupa birliği

vladimir zelenskiy

yolsuzluk

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NABU Soruşturma Birimi Başkanı Aleksandr Abakumov, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna parlamentosundaki 60’tan fazla milletvekili hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.Kurumun zor bir süreçten geçtiğini belirten Abakumov, hakkındaki soruşturma genişleyen milletvekillerinin bir araya gelerek NABU’nun yetkilerini kısıtlamaya yönelik mevzuat değişikliklerini meclisten geçirebilecek çoğunluğa ulaşmasından endişe edildiğini ifade etti.‘Siyasilerin üzerinde Damokles'in Kılıcı sallanıyor’Süreci değerlendiren eski Avrupa Birliği diplomatı ve Ukrayna uzmanı Balázs Jarábik, mevcut durumun Ukraynalı siyasiler üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu belirtti.Jarábik, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 2025 yılında NABU’yu kontrol altına alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, aksine kurumun bağımsızlığını ve konumunu daha da güçlendirdiğini kaydetti.Üst düzey isimlere yönelik geniş çaplı operasyonNABU, 19 Ağustos tarihinde, kara para aklama ve usulsüz el koyma (reyd) faaliyetlerine karışan bir gruba yönelik özel operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamındaki isimler arasında Ukrayna Meclisi Milletvekili Vadim Stolar, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Irina Mudraya, Ofis Hukuk İşleri Direktörü Viktor Dubovik, eski milletvekili Maksim Mikitas ile devlete ait Sense Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Stupak ve Gözetim Kurulu Başkanı Nikolay Gladışenko yer alıyor.Gelişmeler üzerine Zelenskiy, Irina Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalarken, Bakanlar Kurulu da bankadaki üst düzey aziller ile kurumun satış sürecini başlattı.

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), avrupa birliği, vladimir zelenskiy, yolsuzluk