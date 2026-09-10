https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ft-ukraynada-60tan-fazla-milletvekili-hakkinda-yolsuzluk-sorusturmasi-acildi-1108660859.html
FT: Ukrayna’da 60’tan fazla milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı
FT: Ukrayna’da 60’tan fazla milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) 60'ı aşkın milletvekili hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kurum yetkilileri, soruşturmaya uğrayan... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T14:14+0300
2026-09-10T14:14+0300
2026-09-10T14:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
avrupa birliği
vladimir zelenskiy
yolsuzluk
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NABU Soruşturma Birimi Başkanı Aleksandr Abakumov, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna parlamentosundaki 60’tan fazla milletvekili hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.Kurumun zor bir süreçten geçtiğini belirten Abakumov, hakkındaki soruşturma genişleyen milletvekillerinin bir araya gelerek NABU’nun yetkilerini kısıtlamaya yönelik mevzuat değişikliklerini meclisten geçirebilecek çoğunluğa ulaşmasından endişe edildiğini ifade etti.‘Siyasilerin üzerinde Damokles'in Kılıcı sallanıyor’Süreci değerlendiren eski Avrupa Birliği diplomatı ve Ukrayna uzmanı Balázs Jarábik, mevcut durumun Ukraynalı siyasiler üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu belirtti.Jarábik, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 2025 yılında NABU’yu kontrol altına alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, aksine kurumun bağımsızlığını ve konumunu daha da güçlendirdiğini kaydetti.Üst düzey isimlere yönelik geniş çaplı operasyonNABU, 19 Ağustos tarihinde, kara para aklama ve usulsüz el koyma (reyd) faaliyetlerine karışan bir gruba yönelik özel operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamındaki isimler arasında Ukrayna Meclisi Milletvekili Vadim Stolar, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Irina Mudraya, Ofis Hukuk İşleri Direktörü Viktor Dubovik, eski milletvekili Maksim Mikitas ile devlete ait Sense Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Stupak ve Gözetim Kurulu Başkanı Nikolay Gladışenko yer alıyor.Gelişmeler üzerine Zelenskiy, Irina Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalarken, Bakanlar Kurulu da bankadaki üst düzey aziller ile kurumun satış sürecini başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tarafsiz-statuler-ellerinden-alinmisti-isu-valiyeva-ve-kondratyukun-itirazlarini-reddetti-1108659497.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), avrupa birliği, vladimir zelenskiy, yolsuzluk
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), avrupa birliği, vladimir zelenskiy, yolsuzluk
FT: Ukrayna’da 60’tan fazla milletvekili hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı
14:14 10.09.2026 (güncellendi: 14:15 10.09.2026)
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) 60'ı aşkın milletvekili hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Kurum yetkilileri, soruşturmaya uğrayan milletvekili sayısının artması halinde meclisin NABU’nun yetkilerini kısıtlayacak yasal düzenlemeler yapabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
NABU Soruşturma Birimi Başkanı Aleksandr Abakumov, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna parlamentosundaki 60’tan fazla milletvekili hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Kurumun zor bir süreçten geçtiğini belirten Abakumov, hakkındaki soruşturma genişleyen milletvekillerinin bir araya gelerek NABU’nun yetkilerini kısıtlamaya yönelik mevzuat değişikliklerini meclisten geçirebilecek çoğunluğa ulaşmasından endişe edildiğini ifade etti.
‘Siyasilerin üzerinde Damokles'in Kılıcı sallanıyor’
Süreci değerlendiren eski Avrupa Birliği diplomatı ve Ukrayna uzmanı Balázs Jarábik, mevcut durumun Ukraynalı siyasiler üzerinde sürekli bir baskı oluşturduğunu belirtti.
Jarábik, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in 2025 yılında NABU’yu kontrol altına alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, aksine kurumun bağımsızlığını ve konumunu daha da güçlendirdiğini kaydetti.
Üst düzey isimlere yönelik geniş çaplı operasyon
NABU, 19 Ağustos tarihinde, kara para aklama ve usulsüz el koyma (reyd) faaliyetlerine karışan bir gruba yönelik özel operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamındaki isimler arasında Ukrayna Meclisi Milletvekili Vadim Stolar, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Irina Mudraya, Ofis Hukuk İşleri Direktörü Viktor Dubovik, eski milletvekili Maksim Mikitas ile devlete ait Sense Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Stupak ve Gözetim Kurulu Başkanı Nikolay Gladışenko yer alıyor.
Gelişmeler üzerine Zelenskiy, Irina Mudraya’yı görevden alan kararnameyi imzalarken, Bakanlar Kurulu da bankadaki üst düzey aziller ile kurumun satış sürecini başlattı.