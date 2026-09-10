https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/filipinlerde-yolcu-feribotunda-yangin-cikti--5-kisi-oldu-86-kisi-kayip-1108645756.html

Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 86 kişi kayıp

Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 86 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Filipinler'de Manila'dan Palawan eyaletindeki turistik Coron Adası'na giden MV June Aster adlı yolcu feribotunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:21+0300

2026-09-10T09:21+0300

2026-09-10T10:19+0300

dünya

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Filipinler'de bir yolcu feribotunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi kayboldu. Kayıp yolcular için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.Filipin Sahil Güvenliği, Manila'dan Palawan eyaletindeki popüler turistik Coron bölgesine gitmek üzere yola çıkan MV June Aster adlı feribotta çarşamba gecesi yangın çıktığını açıkladı.Geminin yolcu manifestosunda 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğu belirtildi.Yetkililer, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığını ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 86 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle sayıların değişebileceğini kaydetti.Yangının, feribotun Coron'daki Marcilla köyü açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada çıktığı belirtildi.Arama çalışmaları duman ve patlama riski nedeniyle zorlaşıyorFilipin Sahil Güvenliği, çok sayıda gemi ve diğer arama kurtarma unsurunun bölgede görevlendirildiğini açıkladı. Ekiplerin, akıntılar nedeniyle sürüklenmiş olabilecek kişilerin bulunabileceği alanları belirlemek için akıntı ve sürüklenme modellerinden yararlandığı bildirildi.Ancak yoğun duman, aşırı sıcaklık ve olası patlama riski nedeniyle kurtarma ekiplerinin henüz feribotun içine giremediği belirtildi.Yangının ardından feribotun rüzgar ve akıntıların etkisiyle ilk bulunduğu noktadan daha uzağa sürüklenmesinin de çalışmaları zorlaştırdığı kaydedildi.Sahil Güvenliği yetkilileri, kurtarılan yolcuların bazılarının yaşadıkları nedeniyle halen şokta olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca bazı yolcuların can yeleği giymediğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.

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