Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı: 5 kişi öldü, 86 kişi kayıp
09:21 10.09.2026 (güncellendi: 10:19 10.09.2026)
Filipinler'de bir teknede yangın çıktı: 86 kişi kayboldu, en az 5 ölü
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Filipinler'de Manila'dan Palawan eyaletindeki turistik Coron Adası'na giden MV June Aster adlı yolcu feribotunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 43 kişinin kurtarıldığını, 86 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Filipinler'de bir yolcu feribotunda çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 86 kişi kayboldu. Kayıp yolcular için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.
Filipin Sahil Güvenliği, Manila'dan Palawan eyaletindeki popüler turistik Coron bölgesine gitmek üzere yola çıkan MV June Aster adlı feribotta çarşamba gecesi yangın çıktığını açıkladı.
Geminin yolcu manifestosunda 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğu belirtildi.
🇵🇭 Filipinler'de Manila'dan turistik Coron bölgesine giden MV June Aster adlı feribotta yangın çıktı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2026
🔥 En az 5 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kurtarıldı, 86 kişiden ise haber alınamıyor
➡️Yoğun duman, aşırı sıcaklık ve patlama riski nedeniyle ekipler henüz feribotun içine… pic.twitter.com/3PspeFikVH
Yetkililer, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığını ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, 86 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle sayıların değişebileceğini kaydetti.
Yangının, feribotun Coron'daki Marcilla köyü açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2,2 kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada çıktığı belirtildi.
© REUTERS Philippine Coast GuardFilipinler'de bir teknede yangın çıktı: 86 kişi kayboldu, en az 5 ölü
Filipinler'de bir teknede yangın çıktı: 86 kişi kayboldu, en az 5 ölü
© REUTERS Philippine Coast Guard
© REUTERS Philippine Coast GuardFilipinler'de bir teknede yangın çıktı: 86 kişi kayboldu, en az 5 ölü
Filipinler'de bir teknede yangın çıktı: 86 kişi kayboldu, en az 5 ölü
© REUTERS Philippine Coast Guard
Arama çalışmaları duman ve patlama riski nedeniyle zorlaşıyor
Filipin Sahil Güvenliği, çok sayıda gemi ve diğer arama kurtarma unsurunun bölgede görevlendirildiğini açıkladı. Ekiplerin, akıntılar nedeniyle sürüklenmiş olabilecek kişilerin bulunabileceği alanları belirlemek için akıntı ve sürüklenme modellerinden yararlandığı bildirildi.
Ancak yoğun duman, aşırı sıcaklık ve olası patlama riski nedeniyle kurtarma ekiplerinin henüz feribotun içine giremediği belirtildi.
Yangının ardından feribotun rüzgar ve akıntıların etkisiyle ilk bulunduğu noktadan daha uzağa sürüklenmesinin de çalışmaları zorlaştırdığı kaydedildi.
Sahil Güvenliği yetkilileri, kurtarılan yolcuların bazılarının yaşadıkları nedeniyle halen şokta olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca bazı yolcuların can yeleği giymediğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.