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Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı
Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T15:34+0300
2026-09-10T16:49+0300
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kadın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.Foça Belediye Başkanı Fıçı toplantıdaToplantıya İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye kaıtlacağı iddia ediliyordu.AK Parti'nin resmi hesabından Fıçı'nın da yer aldığı kareye yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/ak-parti-rozeti-takilan-burcu-koksaldan-ilk-aciklama-1105677301.html
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recep tayyip erdoğan, belediye, kadın
recep tayyip erdoğan, belediye, kadın

Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı

15:34 10.09.2026 (güncellendi: 16:49 10.09.2026)
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.
AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Fıçı toplantıda

Toplantıya İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye kaıtlacağı iddia ediliyordu.
AK Parti'nin resmi hesabından Fıçı'nın da yer aldığı kareye yer verildi.
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti
© TCCB / Murat Kula
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