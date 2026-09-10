https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/cumhurbaskani-erdogan-partisinin-kadin-belediye-baskanlarini-kabul-etti-1108665360.html
Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı
Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T15:34+0300
2026-09-10T15:34+0300
2026-09-10T16:49+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
belediye
kadın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.Foça Belediye Başkanı Fıçı toplantıdaToplantıya İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye kaıtlacağı iddia ediliyordu.AK Parti'nin resmi hesabından Fıçı'nın da yer aldığı kareye yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/ak-parti-rozeti-takilan-burcu-koksaldan-ilk-aciklama-1105677301.html
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recep tayyip erdoğan, belediye, kadın
recep tayyip erdoğan, belediye, kadın
Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti: Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıdaydı
15:34 10.09.2026 (güncellendi: 16:49 10.09.2026)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.
AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır
bulundu.
Foça Belediye Başkanı Fıçı toplantıda
Toplantıya İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye kaıtlacağı iddia ediliyordu.
AK Parti'nin resmi hesabından Fıçı'nın da yer aldığı kareye yer verildi.