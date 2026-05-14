Çağla Tuğaltay soruşturmasında 26 yıl sonra yeni gelişme: 15 yaşında öldürülmüştü

İstanbul'da 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızı öldürüldüğü olay günüyle... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T10:45+0300

Türkiye'de faili meçhul olarak kalan Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı. 15 yaşındaki lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 26 yıl sonra Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı.26 yıl sonra keşif yapıldıSabah'ın haberine göre, Türkiye'nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devreye girmesiyle hız kazanan süreçte dün önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı.Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla'nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.Kan lekelerinin yerleri belirlendi Keşif sırasında, olaydan yıllar sonra ortaya çıkan bazı tanıkların ifadeleri doğrultusunda da inceleme yapıldı. Tuğaltay'ların dairesinin karşısında oturan Melin Kazancı'nın, olay günü apartmanın dışında gördüğünü iddia ettiği kan lekelerinin bulunduğu noktalar tek tek gösterildi. Canlandırmada Tuğaltay'ların balkonuna elinde bıçakla konulan bir görevliye söz konusu pencereden görülüp görülmediğine bakılıp incelendi.Çağla Tuğaltay'ın alt katında oturan ve olay günü daireden bağırış ile kaçış sesleri duyduğunu söyleyen Gökçe Kaya'nın iddiaları doğrultusunda da çalışma yapıldı. Alt kattaki dairede olay günü yaşandığı öne sürülen seslerle ilgili canlandırma gerçekleştirildi.4 kişi hakkında fethi kabir yapılacakTüm bu çalışmalar yapılırken, cinayet dosyasında en dikkat çeken detay ise, Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA ve mutfakta bulunan 3 adet yabancı bir kişiye ait parmak izi örneği. 26 yıla rağmen bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hala tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında DNA'sı ve parmak izi alınmayan bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bu bilgilerin ardından DNA ve parmak izi karşılaştırmalar yapılacak. Ayrıca DNA'sı alınmadığı tespit edilen hayatını kaybetmiş 4 kişi hakkında da fethi kabir yapılması bekleniyor.

