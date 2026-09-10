https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/antalyada-3-gun-suren-yanginin-izleri-goruntulendi-1108661671.html

Antalya'da 3 gün süren yangının izleri görüntülendi

Antalya'da 3 gün süren yangının izleri görüntülendi

Sputnik Türkiye

Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde üç gün süren yangın sonrası zarar gören bölgeler görüntülendi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:21+0300

2026-09-10T14:21+0300

2026-09-10T14:21+0300

türki̇ye

kepez

aksu

antalya

orman yangını

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Antalya'nın Aksu'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'e sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürerken üç gün süren orman yangınında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.Ekipler 3 gündür çabalıyorAksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine sıçrayan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etti.Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan yangın, ekiplerin 3 gündür süren çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yangında zarar gören ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil alanların siyah ve gri tonlara büründüğü görüldü.Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html

türki̇ye

kepez

aksu

antalya

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kepez, aksu, antalya, orman yangını