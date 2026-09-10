Türkiye
İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/antalyada-3-gun-suren-yanginin-izleri-goruntulendi-1108661671.html
Antalya'da 3 gün süren yangının izleri görüntülendi
Antalya'da 3 gün süren yangının izleri görüntülendi
Sputnik Türkiye
Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde üç gün süren yangın sonrası zarar gören bölgeler görüntülendi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T14:21+0300
2026-09-10T14:21+0300
türki̇ye
kepez
aksu
antalya
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108661247_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_19c97dbe52e646a285dc30fea55f3fda.jpg
Antalya'nın Aksu'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'e sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürerken üç gün süren orman yangınında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.Ekipler 3 gündür çabalıyorAksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine sıçrayan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etti.Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan yangın, ekiplerin 3 gündür süren çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yangında zarar gören ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil alanların siyah ve gri tonlara büründüğü görüldü.Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html
türki̇ye
kepez
aksu
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108661247_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_769c4155d258c6c66331c9ca329f59f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kepez, aksu, antalya, orman yangını
kepez, aksu, antalya, orman yangını

Antalya'da 3 gün süren yangının izleri görüntülendi

14:21 10.09.2026
© Orhan ÇiçekAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Orhan Çiçek
Abone ol
Antalya'da Aksu ve Kepez ilçelerinde üç gün süren yangın sonrası zarar gören bölgeler görüntülendi.
Antalya'nın Aksu'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez'e sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürerken üç gün süren orman yangınında zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.
© Orhan ÇiçekAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
Antalya yangın
© Orhan Çiçek

Ekipler 3 gündür çabalıyor

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine sıçrayan yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etti.
Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan yangın, ekiplerin 3 gündür süren çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yangında zarar gören ormanlık alan, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil alanların siyah ve gri tonlara büründüğü görüldü.
Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edilmişti.
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
TÜRKİYE
Antalya'daki yangın 2 gündür sürüyor: Bölgede yüzlerce cam şişe bulundu
Dün, 16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала