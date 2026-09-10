https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bati-basini-abd-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-lagvedilmesi-icin-cabalayacak-1108673700.html
Batı basını: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin lağvedilmesi için çabalayacak
Batı basını: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin lağvedilmesi için çabalayacak
Sputnik Türkiye
Batı basınında yer alan bir habere göre ABD, müttefiklerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin lağvedilmesine yardımcı olma çağrısında bulundu. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T20:03+0300
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Politico'nun NATO heyetlerine dağıtılan bir belgeye dayandırdığı habere göre ABD, müttefiklerini UCM’nin lağvedilmesi yönünde girişimde bulunacağı konusunda uyardı ve bu hedefe ulaşmak adına kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu.Gazetenin belgeden alıntıladığı açıklamada, "ABD, UCM’nin imkanlarını sistematik bir şekilde tasfiye edecek. Oradan çekilmek üzere derhal adım atmanızı kararlılıkla talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Habere göre, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenen basına kapalı bir toplantıda Amerikan müttefiklerine UCM’nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü'nden çekilmeleri ve böylece örgütün çöküşünü hızlandırmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.Whitaker ayrıca, bu konuda hangi müttefiklerin kendilerine destek vereceğini ABD'nin yakından takip edeceğini vurgulamıştı.UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki savaş ve soykırım iddialarıyla bağlantılı İsrailli yetkililer hakkında alınan tutuklama kararları nedeniyle UCM’yi birçok kez eleştirmişti. Trump Şubat 2025'te ise Washington ve İsrail dahil müttefiklerine yönelik eylemleri nedeniyle UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/mamdani-netanyahunun-tutuklanma-ihtimalini-degerlendirdi-o-ucm-tarafindan-suclanmis-bir-savas-1107360599.html
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abd, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), batı, batı basını, nato, matthew whitaker, roma statüsü, abd
Batı basını: ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin lağvedilmesi için çabalayacak
20:03 10.09.2026 (güncellendi: 20:07 10.09.2026)
Batı basınında yer alan bir habere göre ABD, müttefiklerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin lağvedilmesine yardımcı olma çağrısında bulundu.
Politico'nun NATO heyetlerine dağıtılan bir belgeye dayandırdığı habere göre ABD, müttefiklerini UCM’nin lağvedilmesi yönünde girişimde bulunacağı konusunda uyardı ve bu hedefe ulaşmak adına kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu.
Gazetenin belgeden alıntıladığı açıklamada, "ABD, UCM’nin imkanlarını sistematik bir şekilde tasfiye edecek. Oradan çekilmek üzere derhal adım atmanızı kararlılıkla talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Habere göre, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Temmuz ayında Brüksel'de düzenlenen basına kapalı bir toplantıda Amerikan müttefiklerine UCM’nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü'nden çekilmeleri ve böylece örgütün çöküşünü hızlandırmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.
Whitaker ayrıca, bu konuda hangi müttefiklerin kendilerine destek vereceğini ABD'nin yakından takip edeceğini vurgulamıştı.
UCM, 21 Kasım 2024’te Gazze’de işlendiği belirtilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, başta Netanyahu olmak üzere Gazze’deki savaş ve soykırım iddialarıyla bağlantılı İsrailli yetkililer hakkında alınan tutuklama kararları nedeniyle UCM’yi birçok kez eleştirmişti. Trump Şubat 2025'te ise Washington ve İsrail dahil müttefiklerine yönelik eylemleri nedeniyle UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.