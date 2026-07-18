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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/mamdani-netanyahunun-tutuklanma-ihtimalini-degerlendirdi-o-ucm-tarafindan-suclanmis-bir-savas-1107360599.html
Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi: 'O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu'
Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi: 'O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu'
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanlığı için yarışan Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında kente gelmesi... 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T18:58+0300
2026-07-18T19:08+0300
poli̇ti̇ka
benyamin netanyahu
yoav gallant
new york
lahey
i̇srail
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
zohran mamdani
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" ifadesini kullandı.Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" dedi.Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor" yanıtını verdi.UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/new-york-belediye-baskani-mamdani-klimanizi-26-derecede-calistirin-1106928042.html
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benyamin netanyahu, yoav gallant, new york, lahey, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, zohran mamdani
benyamin netanyahu, yoav gallant, new york, lahey, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, zohran mamdani

Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi: 'O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu'

18:58 18.07.2026 (güncellendi: 19:08 18.07.2026)
© AP Photo / Andres KudackiNew York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
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New York Belediye Başkanlığı için yarışan Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında kente gelmesi durumunda, yerel yasaların tanıdığı yetkiler doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. Mamdani, hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun 'yerinin Lahey olduğunu' savundu.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" ifadesini kullandı.
Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.
Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" dedi.
Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor" yanıtını verdi.
UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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