https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/mamdani-netanyahunun-tutuklanma-ihtimalini-degerlendirdi-o-ucm-tarafindan-suclanmis-bir-savas-1107360599.html

Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi: 'O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu'

Mamdani, Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalini değerlendirdi: 'O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu'

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanlığı için yarışan Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında kente gelmesi... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T18:58+0300

2026-07-18T18:58+0300

2026-07-18T19:08+0300

poli̇ti̇ka

benyamin netanyahu

yoav gallant

new york

lahey

i̇srail

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

zohran mamdani

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" ifadesini kullandı.Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" dedi.Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor" yanıtını verdi.UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/new-york-belediye-baskani-mamdani-klimanizi-26-derecede-calistirin-1106928042.html

new york

lahey

i̇srail

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benyamin netanyahu, yoav gallant, new york, lahey, i̇srail, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, zohran mamdani