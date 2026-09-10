https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/bakan-gurlek-gulistan-dokunun-naasi-kimyasal-maddelerle-ortadan-kaldirilmis-olabilir-1108650149.html
Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili, "Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/gulistan-doku-sorusturmasinda-firari-suphelinin-fbi-ifadesine-ulasildi-1108539477.html
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gülistan doku, akın gürlek, kimyasal
gülistan doku, akın gürlek, kimyasal
Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir
10:18 10.09.2026 (güncellendi: 10:26 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili, "Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın (Doku) naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor"