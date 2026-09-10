Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir

"Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın (Doku) naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor"