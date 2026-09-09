https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/antalyadaki-yangin-2-gundur-suruyor-bolgede-yuzlerce-cam-sise-bulundu-1108631976.html

Antalya'daki yangın 2 gündür sürüyor: Bölgede yüzlerce cam şişe bulundu

Antalya'daki yangın 2 gündür sürüyor: Bölgede yüzlerce cam şişe bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya Kepez ve Aksu ilçelerinde iki gündür süren yangına müdahale sürüyor. Yangından çok sayıda hayvan da etkilenirken yanan alanlarda yığını halde yüzlerce... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T16:50+0300

2026-09-09T16:50+0300

2026-09-09T16:50+0300

türki̇ye

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aksu

kepez

orman yangını

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Antalya Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül'de akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler ve köylüler yangını söndürmek için canla başla çalışırken yangının mahallelere ulaşması nedeniyle ormana kaçan bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtiliyor. Kontrol altına alınan alanlarda ekipler bir yandan yeni bir yangının çıkmaması için soğutma çalışması yaparken, aynı bölgede yığılı halde bulunan yüzlerce cam şişe dikkati çekti.Rüzgarın etkisiyle alevler şiddetini artırıyorEkipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor. Karaöz ile Kızıllı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle alevler şiddetini zaman zaman arttırıyor.Ahırdan kaçan hayvanlar telef olduYangının ormanlık alanlardan mahalleye ulaşmasının ardından ahırların kapısının açılması sonucu ormana kaçan bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangından etkilenen bazı hayvanlara da Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından müdahale ediliyor.Derilerinde yanıklar bulunan büyükbaş hayvanlar tedavi edilirken, bazı hayvanlara da sıvı kaybı nedeniyle serum takıldı. Veteriner Hekim Oğulcan Demir, yangın bölgesinde dumandan etkilenen, solunum sistemi problemleri olan hayvanların tedavilerini yaptıklarını söyledi. Demir, kaplumbağa ve kirpi gibi yaban hayvanlarının yanı sıra yangından etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yardım ettiklerini dile getirdi.Yüzlerce cam şişe dikkat çekti Kontrol altına alınan alanlarda ekipler bir yandan yeni bir yangının çıkmaması için soğutma çalışması yaparken, aynı bölgede yığılı halde bulunan yüzlerce cam şişe dikkati çekti.Yetkililer, cam şişelerin mercek görevi görmesi dolayısıyla yangın çıkarma ihtimali olduğu, bu nedenle ormanlık alanlara atılmaması uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/adananin-kozan-ilcesinde-cikan-orman-yangini-2-ilceye-daha-sicradi-1108610011.html

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antalya, aksu, kepez, orman yangını