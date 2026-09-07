https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/merzden-afdnin-secim-zaferine-ilk-yorum-partimizi-temellerinden-sarsti-eskisi-gibi-devam-edemeyiz-1108555913.html
Merz'den AfD'nin seçim zaferine ilk yorum: Partimizi temellerinden sarstı, eskisi gibi devam edemeyiz
Merz'den AfD'nin seçim zaferine ilk yorum: Partimizi temellerinden sarstı, eskisi gibi devam edemeyiz
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz,Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferinin Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU)... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T13:58+0300
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Merz'in açıklamaları, AfD'nin 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde oyların yüzde 43.8'ini alarak oylarını ikiye katlamasının ardından geldi. AfD böylece Saksonya-Anhalt'ta birinci parti olurken, CDU yüzde 17.2'de kaldı.Almanya merkezli Bild gazetesine konuşan Merz, seçim sonucunun yalnızca eyalet düzeyinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek CDU'nun mevcut siyasetini sorgulaması gerektiğini ifade etti."Bu, partimizi temellerinden sarsıyor. Ne ben ne de federal hükümet eskisi gibi devam edebiliriz" diyen Merz, seçim sonucunun CDU açısından kapsamlı bir muhasebeyi zorunlu kıldığını söyledi.Seçim sonuçları ne diyor?AfD'nin oy oranı, Almanya'da yeni bir politik dönüşümün yanı sıra Merz liderliğindeki CDU'nun seçmen desteğini koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.AfD, Saksonya-Anhalt'ta 83 sandalyeli eyalet parlamentosunda 39 sandalye kazandı. Salt çoğunluk için üç sandalye eksik kalan parti, ana akım partilerin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle tek başına hükümet kurabilecek durumda değil.Merz'in CDU'su ise 15 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin her biri sekizer sandalye kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/almanyadaki-kritik-secimde-oylarini-iki-katin-uzerinde-artiran-afdden-muska-tesekkur-1108552565.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), friedrich merz, saksonya-anhalt, seçim sonuçları
almanya, almanya için alternatif (afd), friedrich merz, saksonya-anhalt, seçim sonuçları
Merz'den AfD'nin seçim zaferine ilk yorum: Partimizi temellerinden sarstı, eskisi gibi devam edemeyiz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz,Almanya için Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferinin Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) "temellerinden sarstığını" ve partisinin ciddi bir özeleştiri sürecine girmesi gerektiğini söyledi.
Merz'in açıklamaları, AfD'nin 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde oyların yüzde 43.8'ini alarak oylarını ikiye katlamasının ardından geldi. AfD böylece Saksonya-Anhalt'ta birinci parti olurken, CDU yüzde 17.2'de kaldı.
Almanya merkezli Bild gazetesine konuşan Merz, seçim sonucunun yalnızca eyalet düzeyinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek CDU'nun mevcut siyasetini sorgulaması gerektiğini ifade etti.
"Bu, partimizi temellerinden sarsıyor. Ne ben ne de federal hükümet eskisi gibi devam edebiliriz" diyen Merz, seçim sonucunun CDU açısından kapsamlı bir muhasebeyi zorunlu kıldığını söyledi.
Seçim sonuçları ne diyor?
AfD'nin oy oranı, Almanya'da yeni bir politik dönüşümün yanı sıra Merz liderliğindeki CDU'nun seçmen desteğini koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
AfD, Saksonya-Anhalt'ta 83 sandalyeli eyalet parlamentosunda 39 sandalye kazandı. Salt çoğunluk için üç sandalye eksik kalan parti, ana akım partilerin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle tek başına hükümet kurabilecek durumda değil.
Merz'in CDU'su ise 15 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin her biri sekizer sandalye kazandı.