https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/akaryakit-fiyatlari-dengesizlesti-benzin-ve-motorin-kac-tl-1108643830.html

Akaryakıt fiyatları dengesizleşti: Benzin ve motorin kaç TL?

Akaryakıt fiyatları dengesizleşti: Benzin ve motorin kaç TL?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları, petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle araç sahiplerinin gündeminde. 10 Eylül 2026 itibarıyla motorinin litresi Ankara ve... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T08:39+0300

2026-09-10T08:39+0300

2026-09-10T08:39+0300

ekonomi̇

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Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor.Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Vergiler ve döviz kuru da pompa fiyatlarını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.10 Eylül 2026 itibarıyla üç büyükşehirde açıklanan fiyatlara bakıldığında motorinin Ankara ve İzmir'de 90 TL'nin üzerine çıktığı, İstanbul'da ise 89 TL sınırına yaklaştığı görülüyor.İstanbul'da benzin ve motorin kaç TL?İstanbul Avrupa Yakası'nda 10 Eylül itibarıyla benzinin litre fiyatı 77,01 TL, motorinin litre fiyatı ise 88,89 TL seviyesinde bulunuyor.LPG'nin litre fiyatı ise Avrupa Yakası'nda 34,99 TL olarak kaydediliyor.İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:Benzin: 77,01 TLMotorin: 88,89 TLLPG: 34,99 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu Yakası'nda benzin ve motorin fiyatları Avrupa Yakası'na göre sınırlı ölçüde daha düşük seyrediyor.Benzinin litre fiyatı 76,87 TL, motorinin litre fiyatı 88,84 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları:Benzin: 76,87 TLMotorin: 88,84 TLLPG: 34,39 TLAnkara'da motorin 90 TL'yi aştıBaşkent Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını geçti.10 Eylül 2026 itibarıyla Ankara'da benzinin litresi 77,89 TL, motorinin litresi 90,11 TL, LPG'nin litresi ise 35,09 TL seviyesinde satılıyor.Ankara güncel akaryakıt fiyatları:Benzin: 77,89 TLMotorin: 90,11 TLLPG: 35,09 TLİzmir'de benzin ve motorin ne kadar?Üç büyükşehir arasında verilen fiyatlara göre benzin ve motorinin en yüksek olduğu şehir İzmir oldu.İzmir'de benzinin litre fiyatı 78,26 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 90,38 TL'ye ulaştı. LPG'nin litre fiyatı 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.İzmir güncel akaryakıt fiyatları:Benzin: 78,26 TLMotorin: 90,38 TLLPG: 34,99 TLBenzin, motorin ve LPG fiyatları neden değişiyor?Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyrinde uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri önemli rol oynuyor.Petrol fiyatlarındaki yükseliş rafineri maliyetleri üzerinden pompa fiyatlarına baskı oluşturabilirken, dolar/TL'deki hareketler de ithalata dayalı enerji maliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor.Bu nedenle Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde benzin ve motorin fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilmeye devam edecek.10 Eylül akaryakıt fiyatları şehirden şehre değişiyor10 Eylül 2026 itibarıyla paylaşılan rakamlarda benzin İstanbul'da 76,87-77,01 TL, Ankara'da 77,89 TL, İzmir'de ise 78,26 TL seviyesinde bulunuyor.Motorin İstanbul'da 88,84-88,89 TL aralığında satılırken Ankara'da 90,11 TL, İzmir'de ise 90,38 TL seviyesine çıkıyor.Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebildiğinden, sürücülerin bulundukları bölgedeki güncel pompa fiyatlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/kritik-esik-yaklasti-gram-altinda-7-bin-tl-kapida-mi-1108643159.html

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