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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/ahbap-dernegi-sorusturmasi-20-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1108673269.html
Ahbap Derneği soruşturması: 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ahbap Derneği soruşturması: 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasıyla yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T19:38+0300
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türki̇ye
ahbap derneği
suç
organize suç örgütü
suç örgütü
suç duyurusu
suç ortağı
insani yardım
insani yardım çalışanı
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Ahbaplar suç örgütü soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Savcılık ifadelerinin ardından 20 şüpheli tutuklama, 8 şüpheli ev hapsi, 21 şüpheli ise imza ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ahbap-sorusturmasi-genisliyor-5-dalga-operasyonda-onlarca-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1108551271.html
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ahbap derneği, suç, organize suç örgütü, suç örgütü, suç duyurusu, suç ortağı, insani yardım, insani yardım çalışanı
ahbap derneği, suç, organize suç örgütü, suç örgütü, suç duyurusu, suç ortağı, insani yardım, insani yardım çalışanı

Ahbap Derneği soruşturması: 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi

19:38 10.09.2026
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA
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'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasıyla yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Ahbaplar suç örgütü soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından 20 şüpheli tutuklama, 8 şüpheli ev hapsi, 21 şüpheli ise imza ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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7 Eylül, 11:37
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