https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ahbap-sorusturmasi-genisliyor-5-dalga-operasyonda-onlarca-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1108551271.html

Ahbap soruşturması genişliyor: 5. dalga operasyonda onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

Ahbap soruşturması genişliyor: 5. dalga operasyonda onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T11:37+0300

2026-09-07T11:37+0300

2026-09-07T11:37+0300

türki̇ye

ahbap derneği

akın gürlek

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Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı. Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı." açıklaması yaptı.

türki̇ye

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ahbap derneği, akın gürlek