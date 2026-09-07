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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ahbap-sorusturmasi-genisliyor-5-dalga-operasyonda-onlarca-kisi-icin-gozalti-karari-verildi-1108551271.html
Ahbap soruşturması genişliyor: 5. dalga operasyonda onlarca kişi için gözaltı kararı verildi
Ahbap soruşturması genişliyor: 5. dalga operasyonda onlarca kişi için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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ahbap derneği
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Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı. Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı." açıklaması yaptı.
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ahbap derneği, akın gürlek
ahbap derneği, akın gürlek

Ahbap soruşturması genişliyor: 5. dalga operasyonda onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

11:37 07.09.2026
© AAAHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı. Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı." açıklaması yaptı.
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