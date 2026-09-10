Abdulkadir Selvi: CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor

"Son dakika haberleri, “Mansur Yavaş’tan CHP’ye ikinci ret” başlığıyla verdiler. Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Merkez’deki programlara katılmayacağı açıklanmıştı. İkinci ret ise Yavaş’ın Anıtkabir ziyaretine de katılmayacağına ilişkindi. Zaten Mansur Yavaş da hem Anıtkabir ziyaretine hem Genel Merkez’deki anma programına katılmadı. Vahap Seçer Mersin’den, Ahmet Akın Balıkesir’den, Zeydan Karalar Adana’dan gelerek Anıktabir ziyaretine iştirak ettiler ama Mansur Yavaş makam odasının penceresinden baksa göreceği kadar yakınında olan Anıtkabir’e gitmedi. Mansur Yavaş’ın parti içi çekilmelere taraf olmamak için böyle bir karar aldığı söylendi. Ortada taraf mı kalmış? CHP içinde taraf olanlar ayrılmış Yeni Parti’yi kurmuş. Parti içi çekişmelere taraf olmamak için CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş, Özgür Özel’le kol kola Anıtkabir’e yürürken hangi taraftaydı acaba? Özgür Özel’le birlikte Güvenpark’ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yaparken taraf değil miydi? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı mıydı?"