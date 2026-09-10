https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abdulkadir-selvi-chp-ile-mansur-yavas-arasindaki-makas-aciliyor-1108645613.html
Abdulkadir Selvi: CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor
Abdulkadir Selvi: CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor
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Abdulkadir Selvi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP çatısı altında devam etmesini değerlendirdi ve "CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor" dedi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T09:19+0300
2026-09-10T09:19+0300
2026-09-10T09:22+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
mansur yavaş
chp
ak parti
özgür özel
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Abdulkadir Selvi dün gerçekleşen ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini ve Yavaş'ın CHP tavrını yorumladı:'CHP'den istifa et'Selvi cumhurbaşkanlığı adaylığı olasılığı da hatırlatarak Yavaş'ın tavrının risk içerebileceği uyarısında bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/cumhurbaskani-erdogan-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavasi-kabul-etti-1108638085.html
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recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, chp, ak parti, özgür özel
recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, chp, ak parti, özgür özel
Abdulkadir Selvi: CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor
09:19 10.09.2026 (güncellendi: 09:22 10.09.2026)
Abdulkadir Selvi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP çatısı altında devam etmesini değerlendirdi ve "CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor" dedi.
Abdulkadir Selvi dün gerçekleşen ABB Başkanı Mansur Yavaş
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini ve Yavaş'ın CHP tavrını yorumladı
:
"Son dakika haberleri, “Mansur Yavaş’tan CHP’ye ikinci ret” başlığıyla verdiler. Mansur Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle Genel Merkez’deki programlara katılmayacağı açıklanmıştı. İkinci ret ise Yavaş’ın Anıtkabir ziyaretine de katılmayacağına ilişkindi. Zaten Mansur Yavaş da hem Anıtkabir ziyaretine hem Genel Merkez’deki anma programına katılmadı. Vahap Seçer Mersin’den, Ahmet Akın Balıkesir’den, Zeydan Karalar Adana’dan gelerek Anıktabir ziyaretine iştirak ettiler ama Mansur Yavaş makam odasının penceresinden baksa göreceği kadar yakınında olan Anıtkabir’e gitmedi. Mansur Yavaş’ın parti içi çekilmelere taraf olmamak için böyle bir karar aldığı söylendi. Ortada taraf mı kalmış? CHP içinde taraf olanlar ayrılmış Yeni Parti’yi kurmuş. Parti içi çekişmelere taraf olmamak için CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş, Özgür Özel’le kol kola Anıtkabir’e yürürken hangi taraftaydı acaba? Özgür Özel’le birlikte Güvenpark’ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yaparken taraf değil miydi? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı mıydı?"
Selvi cumhurbaşkanlığı adaylığı olasılığı da hatırlatarak Yavaş'ın tavrının risk içerebileceği uyarısında bulundu:
Hem CHP’nin belediye başkanı unvanını taşıyorsun hem CHP’nin kuruluş yıldönümü programlarına katılmıyorsun hem CHP’yi bölen partiyle içli dışlısın. O zaman CHP’den istifa et. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Mansur Yavaş’ın, 103. kuruluş yıldönümü programlarına katılmaması CHP’de büyük bir kırgınlığa yol açtı. Mansur Yavaş ile CHP arasındaki makası iyice açtı. İnsanların hafızası olduğu gibi partilerin de hafızası vardır. Mansur Yavaş’ın bu tavrı, CHP’nin hafızasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine gelince bu defter açılır.