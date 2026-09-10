https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-yuksek-mahkemesi-trump-destekli-missouri-secim-haritalarini-reddetti-1108670400.html

ABD Yüksek Mahkemesi Trump destekli Missouri seçim haritalarını reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi Trump destekli Missouri seçim haritalarını reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından desteklenen Missouri'deki yeni Kongre seçim bölgeleri haritalarının kasım ayında yapılacak ara seçimlerde kullanılmasına... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T17:48+0300

2026-09-10T17:48+0300

2026-09-10T18:24+0300

dünya

abd

missouri

donald trump

temsilciler meclisi

cumhuriyetçiler

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ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Missouri Kongre seçim bölgeleri haritalarının kullanılmasına yönelik başvuruyu bir kez daha geri çevirdi.Karar, kasım ayında yapılacak kritik ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçiler, yeni haritalarla Temsilciler Meclisi'nde bir sandalye daha kazanmayı hedefliyordu.Mahkemenin son kararı, yeni haritaların kullanılmasının önünü kapatırken 'eski seçim bölgeleri haritalarının yeniden uygulanmasının yolunu açtı.' Bu, Yüksek Mahkemenin Trump destekli haritaların kullanılmasına müdahale etmeyi ikinci kez reddetmesi anlamına geliyor.Seçim öncesi hukuk mücadelesiKarar, kasım seçimlerinde oy pusulalarının dağıtılmasına kısa süre kala Missouri'de yaşanan yoğun hukuk mücadelesinin ardından geldi.Missouri'nin Yüksek Mahkemesi daha önce Trump'ın desteklediği haritayı genel seçimlerde kullanmaması yönünde karar vermişti. Ancak ABD Bölge Yargıcı Stephen Clark, eyalette Trump'ın desteklediği yeni harita dışında herhangi bir haritayı kullanılmasını engellemişti.Yüksek Mahkemenin son kararıyla birlikte, kasım ayındaki seçimlerde eski seçim bölgeleri haritalarının kullanılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/3-kere-baskan-adayi-olamayan-trumptan-secim-vaadi-eger-bir-kez-daha-kazanirsam-herkese-5-bin-dolar-1108642886.html

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abd, missouri, donald trump, temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler