https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-ve-cinden-yeni-ticaret-adimi-karsilikli-tarife-indirimi-gundemde-1108668074.html

ABD ve Çin'den yeni ticaret adımı: Karşılıklı tarife indirimi gündemde

ABD ve Çin'den yeni ticaret adımı: Karşılıklı tarife indirimi gündemde

Sputnik Türkiye

Çin ve ABD karşılıklı gümrük vergilerinin azaltılması konusunda kısa sürede anlaşmaya varmayı umduklarını açıkladı. İki ülke, karşılıklı 30'ar milyar dolarlık... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T16:49+0300

2026-09-10T16:49+0300

2026-09-10T16:49+0300

dünya

abd

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

çin

pekin

ticaret

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ABD ile Çin arasında yıllardır devam eden ticaret geriliminde yeni bir adım gündemde. Pekin yönetimi, iki ülkenin belirli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini karşılıklı olarak azaltmak için çalıştığını açıkladı. Gözler şimdi 24 eylülde yapılması beklenen Donald Trump-Şi Cinping görüşmesine çevrildi.Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, perşembe günü yaptığı açıklamada tarafların 30 milyar dolarlık üründe karşılıklı vergi indiriminin en kısa sürede uygulanması için çalıştığını söyledi.Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya göre 30 milyar dolarlık tutar her iki taraf için ayrı ayrı geçerli olacak. Buna göre ABD, Çin'den aldığı 30 milyar dolarlık üründe; Çin de ABD'den aldığı aynı değerdeki üründe vergileri düşürebilecek.Gözler başkanların görüşmesindeABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 eylülde Washington'da görüşmesi bekleniyor. Bu, iki liderin son bir yıl içindeki üçüncü yüz yüze görüşmesi olacak.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, liderler arasındaki görüşmelerin ABD-Çin ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını belirtti.Trump ve Şi, mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirdikleri önceki görüşmede iki ülke arasındaki ticareti yönetecek ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun kurulması konusunda anlaşmıştı.İki ülke daha önce karşılıklı olarak gümrük vergilerini sert şekilde yükseltmiş, ardından geçici bir ateşkese varmıştı. Mevcut tarife ateşkesinin 10 Kasım'da sona ermesi bekleniyor.Görüşmelerin amacı, iki ülkenin hassas kabul edilmeyen ürünleri belirleyerek karşılıklı 30'ar milyar dolarlık ticarette gümrük vergilerini azaltması. 30 milyar dolar, ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 28'ine karşılık gelirken, Çin'in ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, çin, pekin, ticaret