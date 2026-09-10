https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-luna-abdli-kongre-uyelerinin-moskovayi-ziyaret-plani-gecerliligini-1108677138.html
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: ABD'li Kongre üyelerinin Moskova'yı ziyaret planı geçerliliğini koruyor
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: ABD'li Kongre üyelerinin Moskova'yı ziyaret planı geçerliliğini koruyor
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Amerikan Kongresi heyetinin Moskova’ya yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmediğini, ancak şu aşamada... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T23:25+0300
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Teksas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kurultayı kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi’nin Florida’dan Cumhuriyetçi üyesi Anna Paulina Luna, Rus parlamenterlerle temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'li Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin Moskova’ya yapması beklenen ziyarete değinen Luna, "Planlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak açıkçası şu an tüm dikkatimizi seçimlere vermiş durumdayız" ifadelerini kullandı.Luna daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu ziyaretin bu yılın sonbahar veya kış aylarında gerçekleşebileceğini kaydetmişti.Geçtiğimiz mart ayında da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması heyeti Washington’a giderek aralarında Luna’nın da bulunduğu ABD’li Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bence-savas-ara-secimlerden-hemen-sonra-sona-erecek-1108641718.html
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abd, temsilciler meclisi, teksas, kongre, moskova, washington, cumhuriyetçi parti, rusya devlet duması
abd, temsilciler meclisi, teksas, kongre, moskova, washington, cumhuriyetçi parti, rusya devlet duması
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: ABD'li Kongre üyelerinin Moskova'yı ziyaret planı geçerliliğini koruyor
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Amerikan Kongresi heyetinin Moskova’ya yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmediğini, ancak şu aşamada önceliklerinin yaklaşan seçimler olduğunu söyledi.
Teksas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kurultayı kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi’nin Florida’dan Cumhuriyetçi üyesi Anna Paulina Luna, Rus parlamenterlerle temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin Moskova’ya yapması beklenen ziyarete değinen Luna, "Planlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak açıkçası şu an tüm dikkatimizi seçimlere vermiş durumdayız" ifadelerini kullandı.
Luna daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu ziyaretin bu yılın sonbahar veya kış aylarında gerçekleşebileceğini kaydetmişti.
Geçtiğimiz mart ayında da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması heyeti Washington’a giderek aralarında Luna’nın da bulunduğu ABD’li Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.