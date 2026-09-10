https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-luna-abdli-kongre-uyelerinin-moskovayi-ziyaret-plani-gecerliligini-1108677138.html

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: ABD'li Kongre üyelerinin Moskova'yı ziyaret planı geçerliliğini koruyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Luna: ABD'li Kongre üyelerinin Moskova'yı ziyaret planı geçerliliğini koruyor

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, Amerikan Kongresi heyetinin Moskova’ya yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmediğini, ancak şu aşamada... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T23:25+0300

2026-09-10T23:25+0300

2026-09-10T23:25+0300

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kongre

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cumhuriyetçi parti

rusya devlet duması

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Teksas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kurultayı kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtlayan ABD Temsilciler Meclisi’nin Florida’dan Cumhuriyetçi üyesi Anna Paulina Luna, Rus parlamenterlerle temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'li Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin Moskova’ya yapması beklenen ziyarete değinen Luna, "Planlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak açıkçası şu an tüm dikkatimizi seçimlere vermiş durumdayız" ifadelerini kullandı.Luna daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu ziyaretin bu yılın sonbahar veya kış aylarında gerçekleşebileceğini kaydetmişti.Geçtiğimiz mart ayında da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması heyeti Washington’a giderek aralarında Luna’nın da bulunduğu ABD’li Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/trump-bence-savas-ara-secimlerden-hemen-sonra-sona-erecek-1108641718.html

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abd, temsilciler meclisi, teksas, kongre, moskova, washington, cumhuriyetçi parti, rusya devlet duması