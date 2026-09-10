https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/abd-medyasi-duyurdu-iranin-saldirilarinda-abd-ucaklari-hasar-aldi--1108645940.html

ABD medyası duyurdu: İran'ın saldırılarında ABD uçakları hasar aldı

ABD medyası duyurdu: İran'ın saldırılarında ABD uçakları hasar aldı

Sputnik Türkiye

İran'ın Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne düzenlediği balistik füze saldırısında ABD'ye ait savaş uçaklarının hasar aldığı öne sürüldü. CBS News'e konuşan... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T09:24+0300

2026-09-10T09:24+0300

2026-09-10T09:24+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

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İran'ın 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Ürdün'deki ABD askeri varlığını hedef alan saldırısının ardından hasarın boyutuna ilişkin yeni iddialar ortaya çıktı.CBS News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Muvaffak Salti Hava Üssü'ndeki ABD savaş uçakları saldırıda hasar gördü.Kaynaklar, yaklaşık 8 F-15 savaş uçağının çeşitli düzeylerde hasar aldığını ileri sürdü. Hasarın sınırlı olduğu ancak uçakların yeniden kullanılabilmesi için servise gönderilmek zorunda kaldığı belirtildi.Bir A-10'un kanadının kırıldığı öne sürüldüSaldırıda yalnızca F-15'lerin etkilenmediği bildirildi.CBS News'e konuşan kaynaklar, "Warthog" olarak da bilinen bir A-10 Thunderbolt taarruz uçağının kanadının kırıldığını öne sürdü.Haberde saldırıda hiçbir ABD askerinin hayatını kaybetmediği belirtildi. Uçaklarda meydana geldiği öne sürülen hasarın toplam maliyetine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.İran ABD'nin Ürdün'deki üssünü hedef aldıİran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece ABD'nin Ürdün'deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.Tahran yönetimi saldırının ABD'ye yönelik misilleme operasyonlarının bir parçası olduğunu belirtirken, Devrim Muhafızları saldırıların ABD'nin eylemleri sona erene kadar devam edeceğini bildirmişti.CBS News'in aktardığı son bilgiler, saldırının ardından ABD askeri unsurlarında meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ortaya çıkan ilk dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.Ürdün: 18 balistik füze imha edildiSaldırı gecesine ilişkin Ürdün ordusundan da açıklama gelmişti.Ürdün ordusu, ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını ve hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini duyurmuştu.Açıklamada ayrıca 2 füzenin boş alanlara düştüğü belirtilmişti.Gözler Muvaffak Salti Hava Üssü'ne çevrildiYeni iddialarla birlikte saldırının hedefindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde meydana gelen hasar yeniden gündeme geldi.CBS News'in kaynaklarına göre sekiz F-15'in bakım veya onarım için servise gönderilmesi ve bir A-10'un kanadında ağır fiziksel hasar meydana gelmesi, saldırının ABD'nin hava unsurları üzerinde etkili olduğunu gösteren bulgular olarak değerlendiriliyor.Bununla birlikte uçaklara ilişkin hasar bilgileri CBS News'in kaynaklarına dayanan iddialar niteliğinde. ABD makamlarından uçakların sayısı ve hasarın ayrıntılarına ilişkin mevcut haberde bağımsız bir doğrulama yer almadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/havelsandan-misira-iha-hamlesi-hamza-1-icin-satis-anlasmasi-yapildi-1108644706.html

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