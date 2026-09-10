https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/80ler-akimiyla-yayilan-yuz-fotograflari-icin-uzman-uyardi-sifrenizi-degistirebilirsiniz-ama-1108663267.html

80’ler akımıyla yayılan yüz fotoğrafları için uzman uyardı: Şifrenizi değiştirebilirsiniz ama yüzünüzü değiştiremezsiniz

80’ler akımıyla yayılan yüz fotoğrafları için uzman uyardı: Şifrenizi değiştirebilirsiniz ama yüzünüzü değiştiremezsiniz

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yayılan ‘80’ler fotoğraf akımı’ yapay zeka ile nostaljik görüntüler üretirken yüz verilerinin güvenliği gündeme taşındı. Prof. Dr. Ali Murat... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T15:42+0300

2026-09-10T15:42+0300

2026-09-10T15:42+0300

görüş

ali murat kırık

yapay zeka

yapay zeka ile görsel oluşturma

akım

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Sosyal medyada son dönemde yayılan ‘80’ler fotoğraf akımı’, kullanıcıların yüz fotoğraflarını yapay zeka uygulamalarına yükleyerek nostaljik görüntüler oluşturmasını sağlıyor. Ancak birkaç saniyelik eğlence için paylaşılan bu fotoğraflar, biyometrik veri güvenliği, kişisel verilerin işlenmesi ve deepfake tehlikesi gibi riskleri de beraberinde getirirken dün de sektörden dikkat çeken açıklamalar geldi. Yapay zeka şirketlerinden birinde çalışan bir araştırmacı teknoloji şirketlerinin kontrol edemeyecekleri sistemler geliştirmek için giderek hızlanan bir yarışa girdiğini savunarak şirketten ve sektörden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Çalışan kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemlerinin insanlığın kontrolünden çıkabileceği uyarısında bulundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise yapay zeka sistemlerinin risklerine değinerek yüklenen yüz fotoğraflarının analiz edilebildiğine dikkat çekti.‘Şifre değiştirilebilir ama yüz değiştirilemez’Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, göz ve kaşların konumu, burun ve ağız yapısı, çene hattı ve yüzün genel oranları gibi unsurların yapay zeka sistemleri tarafından işlenebileceğini ifade etti. Fotoğrafın kalitesi, açısı ve çözünürlüğü arttıkça yüzün daha ayrıntılı biçimde analiz edilmesinin mümkün hale geldiğini belirten Kırık, asıl riskin ise farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkabileceğini söyledi:“Bir yüz fotoğrafı, yalnızca kişinin dış görünüşünü gösteren sıradan bir görüntü olarak değerlendirilmemeli. Yapay zeka sistemleri fotoğrafı analiz ederken yüzün geometrik özelliklerini, gözlerin ve kaşların konumunu, burun ve ağız yapısını, çene hattını, yüzün genel oranlarını ve kişiyi diğer insanlardan ayırt etmeye yarayabilecek çok sayıda özelliği işleyebilir. Fotoğrafın kalitesi, açısı ve çözünürlüğü arttıkça yüzün daha ayrıntılı biçimde analiz edilmesi de mümkün hale gelebilir. Özellikle yapay zekanın görüntü tanıma ve yüz analizi konusundaki kapasitesinin giderek gelişmesi, bugün basit bir fotoğraf gibi görünen verinin gelecekte çok daha fazla anlam taşıyabileceğini gösteriyor.”Yüz biyometrisi ile şifre veya telefon numarası arasındaki temel farkın değiştirilebilirlik olduğunu vurgulayan Kırık, bir şifrenin ele geçirilmesi halinde değiştirilebildiğini, telefon numarası için de çeşitli güvenlik önlemleri alınabildiğini ancak yüzün fiziksel kimliğin bir parçası olduğunu belirtti:Yapay zeka uygulamalarının gizlilik politikaları nasıl okunmalı?Kullanıcıların bir fotoğrafın biyometrik veri olarak işlenip işlenmediğini yalnızca uygulamanın ortaya çıkardığı sonuçtan anlamasının çoğu zaman mümkün olmadığını belirten Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu noktada kullanım koşulları ve gizlilik politikalarının önem kazandığını söyledi. Kırık, kullanıcıların özellikle şu ifadeleri içeren maddelere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı:Kullanıcıların fotoğrafın yalnızca istenen görseli üretmek amacıyla mı kullanıldığını, yoksa uygulamanın görüntüyü daha sonra farklı amaçlarla kullanma hakkını saklı tutup tutmadığını incelemesi gerektiğini belirten Kırık, özellikle “içeriğinizi kullanma lisansı” gibi geniş kapsamlı ifadelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.‘Fotoğrafı silmek verinin tamamen yok olduğu anlamına gelmeyebilir’Bir fotoğrafın gelecekte hangi amaçlarla kullanılacağını yüzde 100 öngörmenin mümkün olmadığını ifade eden Kırık, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimine dikkat çekti:‘Tek bir yüz fotoğrafı deepfake için önemli bir veri kaynağı olabilir’Yapay zeka destekli deepfake teknolojilerinin geçmişe kıyasla çok daha erişilebilir hale geldiğini belirten Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yüksek kaliteli bir yüz görüntüsünün sahte içerik üretiminde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olduğunu söyledi. Riskin yalnızca yüzün başka bir vücuda yerleştirilmesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Kırık; ses klonlama, yüz hareketlerinin taklit edilmesi ve gerçek zamanlı görüntü üretimi gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle kişilerin hiç söylemediği sözleri söylemiş veya hiç bulunmadıkları ortamlarda bulunmuş gibi gösterilebileceğini kaydetti:“Yapay zekadaki gelişmeler, gerçekçi görüntü ve video üretimini geçmişe kıyasla çok daha erişilebilir hale getirdi. Bugün yüksek kaliteli bir yüz görüntüsünün bulunması, yapay zeka destekli sahte içerik üretiminde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olabilir. Üstelik risk yalnızca bir kişinin yüzünün başka bir vücuda yerleştirilmesiyle sınırlı değil. Ses klonlama, yüz hareketlerinin taklit edilmesi ve gerçek zamanlı görüntü üretimi gibi teknolojiler bir araya geldiğinde, kişinin hiç söylemediği bir sözü söylemiş veya hiç bulunmadığı bir ortamda bulunmuş gibi gösterilmesi mümkün hale gelebiliyor. Burada yapay zekanın yaygınlaşması önemli; çünkü daha önce uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren bazı işlemler artık çok daha fazla kişinin erişebildiği araçlarla gerçekleştirilebiliyor.”‘Yeni nesil dolandırıcılıkta yüz, ses ve dijital kimlik birlikte kullanılabilir’Önümüzdeki yıllarda yüz biyometrisinin kötüye kullanılmasıyla dolandırıcılık yöntemlerinin de değişebileceğini belirten Kırık, saldırganların kişinin yüz ve sesini kullanarak aile bireyleri, çalışma arkadaşları veya yakınlarını arıyormuş gibi sahte görüntülü görüşmeler oluşturabileceğini söyledi:‘Seksenler akımından tamamen uzak durmak gerekmiyor’Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka uygulamalarının kullanımından tamamen vazgeçilmesi gerektiğini düşünmediğini, asıl önemli olanın bilinçli teknoloji kullanımı olduğunu belirtti. Kullanıcıların öncelikle kullandıkları uygulamanın güvenilirliğini, fotoğrafları hangi amaçlarla işlediğini ve verileri ne kadar süre sakladığını araştırması gerektiğini ifade eden Kırık, mümkün olduğunca daha düşük risk taşıyan görüntülerin tercih edilebileceğini söyledi:“Burada teknoloji kullanımını tamamen bırakmak gerektiğini düşünmüyorum. Asıl mesele yapay zeka uygulamalarını bilinçli kullanmak. Kullanıcı öncelikle hangi uygulamayı kullandığını, uygulamanın güvenilirliğini, fotoğrafları hangi amaçlarla işlediğini ve verileri ne kadar süre sakladığını araştırmalı. Yüzün çok net göründüğü yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yerine mümkün olduğunca daha düşük risk taşıyan görüntüler tercih edilebilir. Fotoğrafın arka planında adres, okul, iş yeri, araç plakası veya başka kişilere ait yüzler bulunmamasına da dikkat edilmeli. Özellikle çocukların fotoğrafları konusunda çok daha temkinli olunmalı."Yüz verisinin kötüye kullanıldığını gösteren belirtiler neler?Bir kişinin yüz verisinin kötüye kullanıldığını anlamasının her zaman kolay olmayabileceğini belirten Kırık, bazı işaretlerin kullanıcılar açısından uyarıcı olabileceğini ifade etti:“Kullanıcı ayrıca uygulamanın istediği izinleri de sorgulamalı; bir fotoğraf düzenleme hizmetinin ihtiyaç duymadığı halde geniş kapsamlı galeri, konum veya diğer kişisel verilere erişim istemesi önemli bir uyarı işareti olabilir. Yüz verisinin kötüye kullanıldığını anlamak ise her zaman kolay olmayabilir. Kişinin bilgisi dışında oluşturulmuş sahte hesaplar, kendisine ait olmayan görüntülerin paylaşılması, tanımadığı kişilerin kendisiyle ilgili olağandışı bilgiler bilmesi, görüntüsünün reklam veya başka içeriklerde izinsiz kullanılması, yüzünün yer aldığı yapay zeka üretimi videoların ortaya çıkması önemli belirtiler olabilir. Ancak asıl mesele bu belirtileri beklemeden önlem almak.”‘Bugün eğlence olan fotoğraf, 10 yıl sonra kimlik taklidinin parçası olabilir’Birkaç saniye içerisinde oluşturulan bir 80’ler fotoğrafının bugün yalnızca eğlenceli bir anı gibi görülebileceğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, söz konusu fotoğrafın dijital ortamda nasıl işlendiğinin ve gelecekte hangi teknolojilerle yeniden kullanılabileceğinin tamamen kontrol edilemeyebileceğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/yapay-zeka-insanligi-yok-edebilir-tartismasi-buyurken-kiyamet-senaryolari-siralandi-1108660564.html

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ali murat kırık, yapay zeka, yapay zeka ile görsel oluşturma, akım