https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/bakanlik-acikladi-turk-ozel-okullarinda-yabanci-ad-donemi-sona-eriyor-1108255504.html
Bakanlık açıkladı: Türk özel okullarında 'yabancı ad' dönemi sona eriyor, isimlerini değiştirecekler
Bakanlık açıkladı: Türk özel okullarında 'yabancı ad' dönemi sona eriyor, isimlerini değiştirecekler
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okullarının mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyeceğini duyurdu. Bakanlık bu... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T12:26+0300
2026-08-26T12:26+0300
2026-08-26T12:27+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türk özel öğretim kurumlarında 'yabancı ad' kullanımına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanacağını açıkladı. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.Bakanlıktan 'Türkçe ad' uygulamasıMillî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.Yabancı adlar kullanılamayacakDaha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hâle getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.Özel öğretim kurumlarına Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.Kurum adı değişikliği için tarih de açıklandı Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Anayasada yer alan millî kültür ile millî ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, millî eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının millî ve manevi değerlerle bağdaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yabanci-okullari-ilgilendiriyor-mebe-bagli-okullara-gecis-icin-denklik-belgesi-alinabilecek-1108053694.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul
milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul
Bakanlık açıkladı: Türk özel okullarında 'yabancı ad' dönemi sona eriyor, isimlerini değiştirecekler
12:26 26.08.2026 (güncellendi: 12:27 26.08.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okullarının mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyeceğini duyurdu. Bakanlık bu okulların Türkçe isim alacaklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk özel öğretim kurumlarında 'yabancı ad' kullanımına ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanacağını açıkladı. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.
Bakanlıktan 'Türkçe ad' uygulaması
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.
Yabancı adlar kullanılamayacak
Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hâle getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.
Özel öğretim kurumlarına Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.
Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.
Kurum adı değişikliği için tarih de açıklandı
Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Anayasada yer alan millî kültür ile millî ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, millî eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının millî ve manevi değerlerle bağdaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları, en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.