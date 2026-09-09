https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/zaharova-rusya-tahil-anlasmasina-geri-donmeyecek-1108629629.html

Zaharova: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönmeyecek

Zaharova: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönmeyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın ‘tahıl anlaşmasına’ geri dönmeyeceğini, çünkü bu girişimin Batılı ülkelerin kendi şirketlerini... 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T15:53+0300

2026-09-09T15:53+0300

2026-09-09T15:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Rusya'nın ‘tahıl anlaşmasına’ geri dönmeyeceğini, çünkü bu girişimin Batılı ülkelerin kendi şirketlerini zenginleştirip kar etmelerini sağlamaya yönelik olduğunu, muhtaç ülkelerin ise yalnızca bir kılıf olarak kullanıldığını ifade etti.Rusya'nın önceki 'tahıl anlaşması' kapsamındaki tüm yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdiğini, ancak karşılığında yeni yaptırım darbelerine maruz kalırken artık aynı iyi niyeti göstermek durumunda olmadığını sözlerine ekledi.Rus diplomat, Rusya'nın medyada halihazırda tartışılan ‘tahıl anlaşmasını’ yeniden canlandırma fikri de dahil olmak üzere Batı ile hiçbir anlaşmaya güvenmediğinin altını çizdi.Zaharova, görev süresi dolmakta olan BM Genel Sekreteri António Guterres'in mirasının çifte standartlarla ilişkilendirileceğini vurguladı.Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin bir tür 'hava şantajıyla' cephedeki başarısızlıkları telafi etmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Kiev rejiminin mantığı şeffaf olmakla birlikte suç teşkil etmektedir: Cephedeki başarısızlıkları ve askeri planlarının çöküşünü telafi etme çabasıyla, sivil nüfusa yönelik doğrudan gözdağı verme taktiklerine başvuruyor" diye konuştu.Rus diplomat, Kiev rejiminin destekçilerinin, Ukrayna'nın duyurduğu ve Rusya'daki hava ulaşımını hedef alan terör saldırılarında doğrudan suç ortağı haline gelmekte olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Arktik bölgesindeki tehditleri ortadan kaldırmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Zaharova, "Rusya, gereklilik halinde Arktik bölgesinde ortaya çıkan tehditleri dizginlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla elindeki askeri-teknik imkanların tamamını kullanmaya hazır" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/zaharova-zelenskiynin-rus-sivil-havaciligina-yonelik-tehditleri-geri-donusu-olmayan-bir-nokta-1108514701.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, tahıl anlaşması, kiev, vladimir zelenskiy, bm, bm genel sekreteri antonio guterres, arktik